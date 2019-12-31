親民黨團轟《反滲透法》開民主惡例　籲民進黨踩煞車交給新民意

▲李鴻鈞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，引發國民黨、親民黨強烈反彈。立法院親民黨團上午召開記者會，呼籲民進黨今天踩剎車，主張交由新民意修法，或至少在大選完後，剩下二十幾天的任期再來理性討論，否則將開民主惡例。親民黨團總召李鴻鈞痛批，不應在選舉期間，以扣帽子的方式處理法案，誰反對誰就是中共代理人、就是投靠中共，親民黨絕對反對以二分法修法。

李鴻鈞表示，選舉即將到來，不管執政或在野者，都會用「扣帽子」來處理這個法案，只要反對就說扣上「親共、投共」的大帽子，在野黨又不敢真正提出很強的力道阻擋修法，導致修法過程淪為過水。

李鴻鈞認為，反滲透法應交給新民意修法，至少大選完後，本屆還有二十幾天的任期來理性討論，但民進黨仍要強勢通過。此外，修法過程中也有很多矛盾，在既有法令中，包括選罷法、政治獻金法、遊說法、公共秩序危害法等，其實都有相關法律，然而，今天卻把相關法令抽出來，冠上「境外敵對勢力」，等於是在既定法律情況下重複修法，「親民黨站在國安立場上，絕對反對任何干預國內選舉透過任何關係來滲透，但一而再、再而三強調必須理性修法。」

李鴻鈞表示，回顧民進黨當初修公投法、一例一休，當時呼籲民進黨必須要完整修法而非倉促立法，過去國民黨提出國會改革時，當時的民進黨主席蔡英文也說不要倉促立法，國會改革也只有三十天時間，他們也認為應交給新民意。

李鴻鈞認為，《反滲透法》中矛盾內容非常多，例如時代力量主張的反紅媒條款，民進黨認為不應該納入，卻又對外稱只要是在媒體傳播不當的發言，就能進行處罰，甚至第八條中，也能處罰行為者，也就是媒體的老闆，整部法律12條文中，找不到任何針對媒體散播假訊息的條款，自由心證的空間非常大 。

李鴻鈞強調，修法過程必須理性、務實 ，而不是在選舉期間直接扣上大帽子，誰反對誰就是中共代理人、就是投靠中共，二分法的修法絕不是親民黨所要的，呼籲民進黨今天趕快踩煞車，把重大法案交給新民意，理性務實來討論。