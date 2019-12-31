吳怡農激戰蔣萬安！選情五五波　賴清德：進入黃金交叉

▲吳怡農與賴清德。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市第3選區立委選舉被視為雙帥對決，民進黨立委候選人吳怡農首次參選，就對決有「立院男神」之稱的立委蔣萬安，選戰未演就先轟動。民進黨副總統候選人賴清德30日上午陪吳怡農掃街拜票，他會前受訪表示，目前是五五波，勢均力敵，希望民眾可以支持吳怡農。

賴清德表示，守護台灣，首都很重要，每一席都很關鍵，吳怡農有財經和國防的專業，接受民進黨的徵召，承擔台灣的使命，要去完成一項不可能的任務，感謝大家的支持，目前是五五波，勢均力敵，，正在進入黃金交叉，希望民眾可以支持吳怡農。

吳怡農認為，大家都知道他對所有議題立場一致明確，但蔣萬安對許多重要議題都選擇迴避，比如說反對國家安全法案，對歧視女性的問題上選擇沉默，以及對於中國政府對香港介入打壓默不吭聲，應下架所有不敢面對挑戰的人。對此，蔣萬安回應「這是標籤式的批評。」

吳怡農則說，蔣萬安說過選民才是主角，他也認同，選民有權利知道立委候選人在所有關鍵議題上的立場，「蔣萬安當然可以躲我，但絕對不可以躲選民」，既然蔣萬安認為是標籤式的批評，那期待12月31日在反滲透法上，蔣萬安能有真正實質的表現。

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