政見會／不歧視不會選舉？蔡英文要韓國瑜公開對女性道歉

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時登場，由總統蔡英文第三度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。總統蔡英文第二輪政見發表怒批2020大選是對性別平權最大挑戰，質疑國民黨不歧視就不會選舉，韓國瑜應該要道歉，女性要的指示尊重。





▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

蔡英文首輪政見發表就火力全開。她提到，參與的三次總統大選，國民黨每一次都講同樣三件事，分別是「蔡英文當選，中華民國就會滅亡」、「沒有中國，台灣的經濟就沒有未來」、「沒有核電，台灣就會缺電」。不過，如今證明這三件事確實都沒有發生。

第二輪政見發表，蔡英文直指2020大選是對性別平權最大挑戰，難道韓國瑜及國民黨陣營不歧視就不會選舉？國民黨主席吳敦義罵自己是「衰尾查某」，國民黨副總統候選人張善政批評女人不生小孩，韓國瑜稱東南亞女性是雞，國民黨的政治人物紛紛發表對女性的歧視言論。

蔡英文怒批，國民黨稱要尊重女性，但不知不覺就講出心裡的感受，不知道國民黨到底是怎麼了？她強調，吳敦義跟張善政都已經道歉了，但韓國瑜對於自己稱東南亞女性是雞還沒道歉，「請在這裡公開對女性道歉！」

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