生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

▲▼學測在新北共設立11個考場，1萬7915名考生報考。（圖／新北教育局提供）

▲學測第三天考數B、社會科，仍有超過10萬名考生要應考。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（19日）進入第3天，今天考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是未攜帶有效證件，大考中心整理考生6大應考提醒，包括攜帶有效證件、行動電話要完全關機、行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座、考試開始鈴響起要在答題卷簽全名、考試結束鈴響畢要結束作答，還有常見不可使用的直尺樣例。

學測今天進入第三天。大考中心表示，今年共有12萬1182人報名，在34個考區、93個分區、3531個試場舉行。今天數B共10萬1718 人報考，社會科則有10萬2061 人報考。

根據大考中心初步統計各考分區回報資料，截至昨天下午國綜為止，前兩天共計近300件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件149件，其次為行動電話未完全關機42件，接著是35件「結束鈴響畢仍繼續作答」。

因此，大考中心特別整理6大應考提醒，包括要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，在答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，還有常見不可使用的直尺樣例，提醒考生避免違規。

此外，大考中心表示，根據中央氣象署對今天的天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣，但今天各地天氣不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。

ET快訊
快訊／鄭麗君談判返國　曝飛機上緊張到睡不著原因
Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
今晚變天！　強烈冷氣團溼答答探8℃
快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看
快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷
伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

生活最新 全站最新

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

