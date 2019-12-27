「反滲透法」下屆再審查？　蔡英文：難道要吳斯懷、邱毅來審？

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在第三場電視政見會後，接受媒體訪問時，針對「反滲透法」的議題表示，希望儘早進入協商並通過立法，「很多選民會問說，如果要下一屆立委選後再來審，難道要讓吳斯懷、邱毅來審查嗎？」

蔡英文在政見會中談到「反滲透法」，強調國人同胞對於反滲透法很關心，昨天中國的航空母艦通過台灣海峽，這是我們看得到的威脅，中國對台灣滲透是台灣看不到的，中國對於反滲透法突然增加力道，自己沒有民主，卻批評台灣民主倒車，忘記自己根本沒有車子。

蔡英文表示，他們用退伍軍人學長學弟的關係，收買情報，利用台灣的言論自由，替自己擦脂抹粉，破壞台灣的民主，訂定反滲透法不是民進黨的意見，是社會共同的憂慮，這案子在台灣討論了一段時間，很可惜半年來在野黨關閉朝野協商，錯失討論時機。

蔡英文說，反滲透法是為了反滲透，不是反交流，立法精神很清楚，是有條件的，要接受中國指示或是資助，部分人士危言聳聽，應該要適可而止，反滲透法有急迫性，這會期如果沒有過，這個法案至少要拖半年以上。蔡英文強調，國家安全不分黨派，中國最怕就是台灣不分黨派，團結在一起，讓我們共同面對紅色滲透最大的危機。

在會後記者會上，蔡英文表示，航空母艦是看得見的威脅，看不見的是滲透的力量，這也顯示反滲透法是很必要的，因此希望儘早進入協商並通過立法。

蔡英文說，很多人建議到下一屆立委再來審查，但是她知道立法院有換屆不續審的規定，因此如果換屆會拖延到很多時間，「而且選民會問說，要到下一屆立委選後，難道要讓吳斯懷、邱毅來審嗎？」

▲蔡英文於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



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