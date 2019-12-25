台中市府廢止中火兩部機組許可證　彰化縣長王惠美：支持！

▲中火2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證遭撤除。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市火力發電廠因生煤使用超量，以逾期未改善，遭到台中市政府開鍘，依空污法最重撤照處置廢止2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證，彰化縣長王惠美25日強調冬季非用電尖峰，終止兩部機組也不會浮現缺電危機，況且中央一再宣稱推動風光發電綠能產業，減少火力發電一定會對健康有改善。

台中市長盧秀燕上任後積極管制空污，12月初針對中火生煤使用超量開罰300萬元，並要求限期改善；14日第一次限改到期，環保局到場稽查後，發現中火仍然使用生煤發電，再裁罰600萬元，並要求第二次限期（至23日）改善。不料中火仍持續使用生煤，市府高層開會後決議裁處，依空污法廢止2部機組生煤燃燒使用許可證、操作許可證。

▲王惠美說，撤銷中火許可證，不影響彰化冬季用電。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美指出，以前擔任立法委員時，長期都在經濟委員會，對這方面有研究，彰化這幾年的空污是非常嚴峻的，10台火力發電機都在開，當然就造成空氣汙染及癌症的罹患率真的比例非常高，以中央政府最近提出的數據包括太陽能及風力發電等等，關2台應該是沒有問題，尤其彰濱工業區發電量多達100MW有非常大的發電，對台電供電量影響不大，當然冬季是非用電尖峰，但冬季氣流盤旋在中部，對空污會造成很大的影響，減少火力發電，對空氣汙染是會有改善。

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