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盧秀燕撤中火2機組許可證　環團大讚合理合法：執行藍綠夢想

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▲▼台灣健康空氣行動聯盟記者會強調台中市政府撤中火2機組許可證合理也合法。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

▲環團調台中市政府撤中火2機組許可證合理也合法。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

台中市政府今（25日）對台中火力發電廠2部機組許可證撤照，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這是合理也合法，且中市長盧秀燕只是在執行前任市長林佳龍和市議會共同決策，每年減少1成的燃煤量，替藍綠執行一致的夢想。

葉光芃認為，台中的中火、中龍鋼鐵是空氣最髒的區域，2大廠加起來的複合式汙染很恐怖，因此盧秀燕的決定合理也合法，因為該決策是4年前林佳龍跟台中市議會，還有藍綠共同決議每年減1成，今天盧秀燕只是在做林佳龍留下來的偉大政策，並說能源不是中央說了算，因為受害的是地方。

請繼續往下閱讀...

有媒體問是選舉到了？葉光芃強調，這和選舉無關，本來就沒有藍綠問題，因為大家夢想是一致的，行政院長蘇貞昌也講過有汙染就要關起來，重申盧秀燕是在替行政院執行夢想。他接著呼籲台中市立委黃國書、何欣純和蔡其昌等立委也應對此事表態支持。

葉光芃也痛批環保署始終直強調中火要減4成，但是又要增1成，這幾年空汙議題回覆都一樣，好像是地球不會轉動只會原地踏步，很多人就會質疑到底是不是「環境保護署」。台灣樹人會常務理事潘翰聲則說，大家除要關心中火，也要關注中龍鋼鐵的空汙長期危害。

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