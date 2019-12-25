上任周年展現魄力　盧秀燕開罰中火空污水污12件！罰款逾億元

▲新聞局長黃國瑋（左1）等人共同召開記者會，詳加說明處理中火過程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來，以「陽光、空氣、水」為主要施政方向，鎖定全台最大發電廠中火開刀，從元月至12月針對空污、水污和廢棄物等稽查12件，共開罰1億4百萬元，顯見盧秀燕執政魄力，未來如果中火沒有做出善意改善，盧市府的動作只會更大更廣，不會退縮。

▲市府列出今年12件中火違規清單。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中市環保局、新聞和法制局3個局長上午大陣仗共同召開記者會，詳細說明處理中火的過程，環保人員經3次前往台中火力發電廠稽查，發現生煤使用量早已超過1104萬公噸的上限，違規情節重大，市長盧秀燕決定廢止2號和3號2部老舊機組的操作許可證，明年元旦起不准再燒煤，如果中火執意發電，市府將依空污法函送法辦。

市府也公布今年從元月9日到12月23日為止各項違規清單，總共12件，範圍包括空氣品質及噪音管制5件、水質及土壤保護6件、廢棄物管理1件，空污部份罰款1千8百多萬元，水污是8千5百多萬元，廢棄物清理是6千萬元，合計1億4百多萬元。

隨著盧市府對中火的處罰動作愈來愈大，愈趨嚴格，未來中火如果沒有釋出善意，降載發電、減少生煤，汰除老舊機組，可以想見市府施政只會更加強悍、更加魄力。

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