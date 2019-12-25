就職一周年推出21個全國首創　王惠美：我贏柯文哲也贏過韓國瑜

▲彰化縣長王惠美就職一周年縣政說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

去年王惠美就職彰化縣長時，許下打造「美好彰化，希望城市」的縣政願景，25日上午在縣府中庭舉辦就職一周年縣政說明會，她上台首先感謝鄉親的牽成，放眼過去一年，以「實在做事」的方式，推動縣政「永續發展」，致詞的最後還自豪的說她施政滿意度「贏了柯文哲也贏過韓國瑜」，交出一張漂亮的成績單。

▲彰化縣長王惠美就職一周年縣政說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

整場活動由計劃處主辦，新聞處協辦，現場擠滿了參加的縣民，包括前縣長卓伯源及黨籍民代都到場參加，王惠美特別感謝她的老師，前彰化縣議長謝式穀的提攜，才能讓她從鹿港鎮長、立法委員到今天擔任縣長的職位，未來將繼續秉持著對於未來各項縣政的推動，展望未來共同努力，鼓勵縣府團隊，共同打造美好彰化幸福好城市。

在台灣世界新聞傳播協會進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，彰化縣在「醫療衛生」和「交通」項目超過8成滿意度，表現名列前茅獲得金獎肯定，縣政團隊推出超過21個全國首創，局處業務推動獲中央首獎肯定超過37項。

▲彰化縣長王惠美就職一周年縣政說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美說，雖然台北市長柯文哲曾警告彰化縣是下一個破產的縣市，財政困難，但王縣長認為「沒錢不是不花錢，而是要花在刀口上」，王縣長要求縣府同仁要放下本位主義，凝聚團隊力量，發揮創意，打造亮點，將資源運用效益極大化。

王惠美說，展望未來，期許以「醫療交通、教育環保、經濟農業、觀光文化」四大施政面向的改變，以創意再生，期待大家能「四季進財」，一起為打造美好彰化希望城市來打拚，讓彰化更好更美。「有您們才有我」！她特別感謝縣議會議長謝典林及副議長許原龍所率領的彰化縣議會，合理監督、全力支持彰化縣政府，府會共同讓彰化朝向更好的目標努力。也謝謝來自民間士農工商所有好朋友的支持力量，還有感謝縣府同仁在工作崗位上認真敬業，感謝所有鄉親透過各種管道給予意見與指教，讓她虛心受教，未來她一定認真打拚，讓彰化越來越進步。

王惠美細數這一年來的各局處的各項施政建設計畫與成果，還說「贏了柯文哲也贏過韓國瑜」，對此他更強調因為民眾對政府的要求會越來越多，像相對人越多要得到滿意度當然越不容易，我們用認真會用最少的錢去做最多的事，下打造「美好彰化，希望城市」的縣政願景。

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