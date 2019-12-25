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廢證為拉抬藍營選情？中市府：選舉才4年、民眾健康是一輩子

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▲台中市長盧秀燕施鐵腕，宣布廢止中火2部機組的操作許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕宣布廢止中火2部機組的操作許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市環保局經3次前往台中火力發電廠稽查，發現生煤使用量早已超過1104萬公噸的上限，違規情節重大，市長盧秀燕25日決定廢止2號和3號2部老舊機組的操作許可證，明年元旦起不准再燒煤，如果中火執意發電，市府將依空污法函送法辦，至於是否為拉抬國民黨選情，新聞局長黃國瑋表示，選舉才4年，民眾健康是一輩子的。

▲台中市長盧秀燕施鐵腕，宣布廢止中火2部機組的操作許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

▲新聞局長黃國瑋（左起）、環保局長吳志超、法制局長李善植開記者會詳加說明。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕先是在低碳城市推動委員會會議上宣布廢止中火2部機組的操作許可證後，接著由環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋和法制局長李善植共同召開記者會詳加說明。

1,為何廢止「2號機」及「3號機」的許可證？而非4號機？

吳志超表示，今年3次稽查中火的結果，3次都違規操作者有2、3、6、7、10等5部機組，市府選擇最老舊的2號機與3號機，作為廢止許可證標的，4號機則是3次稽查中都沒有運轉，因此未被列為廢證對象。

2,為何趕在年底前廢止？是否拉抬明年國民黨選情？

吳志超表示，市府上任後，針對各項重大汙染源嚴格稽查，今年1月9日首次查獲中火水汙染超標至今，已稽查超過7次，防治汙染不分季節晝夜，絕無所謂特定時機點，此外，中火9號機早在2019年10月11日到期，其餘9張證也將在2020年2月25日到期，已2次要求限期改善，12月23日市府複查，又查獲該廠超量使用生煤，已構成違規情節重大，因此提前依法廢止2張操作許可證。

黃國瑋說，新市府上任以來，對抗空污、水污染不遺餘力也不舍畫夜，絕無政治考量，況且選舉4年才1次，維護市民健康卻是一輩子的事。

3,真的會缺電嗎？

吳志超說，近2年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加的容量足以取代中火將近一半的發電量；通霄電廠的161kV輸電線路在今年6月完成升級，得以挹注填補電力缺口，因此中部地區不會因中火減煤而發生缺電問題。

此外，今年全國用量最高峰落在7月17日，當天中火停止2部機組(1號機與4號機)運轉情況下，當日備轉容量仍達10.08%，屬「供電充裕」的綠燈，足證廢止中火2張許可證，未來在用電高峰期，也不會發生缺電問題。

4,若台電無視廢止決定，持續發電，中市府該怎麼辦?

李善植說，2020年1月1日起，如果中火2、3號機在無許可證下逕行操作，市府將命其停工，若中火執意違法運作，市府將依空污法第62條函送偵辦，處負責人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以上、5百萬元以下罰金。

5,針對台電提出訴願，中市府後續怎麼處理？

李善植說，行政救濟是台電的權利，若台電提出訴願或訴訟，市府予以尊重，並依法進行辯護，全力捍衛自治條例與地方自治權，李補充說，按訴願法第93條規定，原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止，呼籲台電遵守法律規定，勿以身試法。

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