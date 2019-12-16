張嘉郡按鈴控告「蘇治芬偽民主割布條」：一定要把她下架

▲張嘉郡16日由律師羅裕欽陪同到雲林地檢署，按鈴控告蘇治芬破壞對手的競選布條（圖／張嘉郡競選辦公室提供，以下同）

政治中心／綜合報導



雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡16日由律師羅裕欽陪同到雲林地檢署，按鈴控告蘇治芬破壞對手的競選布條。張嘉郡表示，蘇治芬訴求「護主權、保民主」，但現在看起來都是騙，現在已是民主選舉時代，蘇治芬親自下車割掉對手競選布條，簡直就是「偽民主」。她呼籲蘇治芬從事公平競選，不要打著民主進步的大旗卻從事破壞民主、妨礙言論的行為，並呼籲鄉親不要再受騙了。

羅裕欽指出，這起事件發生地點在雲153線道路水林往蔦松路段，時間在12月8日下午1時40分，割掉「農委會不當決標進口花生，雲林縣政府對地補貼2000元」及「鄉親評鑑張嘉郡建設一百分蘇治芬簽到一百分」兩條布條，支持張嘉郡的目擊者發現立即向張嘉郡總部檢舉反映，總部也立即報案，並向警方申請保全道路監視器及畫面的證據。

▲張嘉郡受訪時指出，蘇治芬訴求「護主權、保民主」，但現在看起來都是騙。

張嘉郡指出，心情非常沉痛，史上第一起現任立委親自破壞對手的競選布條，破壞民主機制，蘇治芬曾經擔任縣長及兩屆立委，應該當人民表率，但是行為卻最不民主，親自下車破壞對手競選布條，這種不民主的行為讓人覺得沉痛，去年介入麥寮鄉長選舉在選前讓許忠富退選，讓鄉親失去鄉長選擇權，今年更罔顧初選結果，雖然許忠富勝出，卻臨陣換人由蘇治芬本人上場，所以提出告訴，並呼籲鄉親睜亮眼睛。

羅裕欽並表示，蘇治芬的行為已明顯涉及違反選舉罷免法意圖使人不當選及刑法毀損罪，民眾目擊蘇治芬割布條並棄置路邊，也明顯侵害人民財產權及言論自由，已向警方申請保全事發路段的道路監視器錄影帶和畫面的證據製成光碟，證據會說話，「只要沒被處理掉」，鐵證如山，即使是他人也同樣觸法，並呼籲檢方公平審理讓真相大白。

張嘉郡也表示，事發第一時間有目擊證人，競選總部接獲檢舉反映，立即報案申請保全證據，她的助理親自看過錄影帶，確定是蘇治芬座車，連車牌號碼「0851」清晰可辨，她譴責蘇治芬口說民主，行為卻違反民主。

▼張嘉郡表示，事發第一時間有目擊證人，她的助理也親自看過錄影帶，是蘇治芬座車。

對於自己團隊所懸掛的布條遭到破壞，張嘉郡表示，拍攝的影像相當明顯顯示，正是蘇治芬和助理從她的座車走下，在光天化日之下破壞布條。張嘉郡表示，從去年剝奪麥寮鄉親選擇鄉長的權利，到今年換掉許忠富由自己出來參選，這些事情就知道蘇治芬嘴巴喊民主，但實際卻做盡反民主的事情，如果今天不站出來控告她，制止這些行為，未來一定還會有更多旗幟與布條被割掉。

張嘉郡強調，提出控告是為了要讓更多鄉親了解蘇治芬的真實面貌。蘇治芬對綠能專區的議題、花生跌價的問題，以及她懸掛的爭議性看板被屋主下架的事情，她總能用扭曲的事實、來抹黑與她意見不同之人。

張嘉郡進一步說，雲林因為蘇治芬的謊言與抹黑，不但讓外界對雲林產生相當負面的印象，更嚴重的是，她的謊言讓雲林原地踏步了很久，透過選舉可以把人性看得很清楚，為了不讓她的這些行為繼續耽誤雲林的發展與未來，這次一定要把她下架。

▼張嘉郡表示，這次一定要把她（蘇治芬）下架。