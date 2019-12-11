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守住雲林「民主防線」　卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂

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▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，全力穩固立委選情。民進黨主席卓榮泰致詞時痛批藍營在選戰製造假消息，企圖影響選情，更傷害農民生計，「例如去年吵得沸沸揚揚的高麗菜及文旦之亂，今年的鳳梨以及最近的花生之亂，都是用假訊息、謠言，恐嚇農民、打擊農業，剝削農民辛苦的收穫。」

民進黨行動中常會12月啟動，繼首站彰化後，11日第二站來到「韓國瑜娘家」雲林。中常會專案報告邀請農委會主委陳吉仲報告題目「穩定農產品產銷及農民收益措施」。陳吉仲報告中提到日前發生的「花生之亂」，強調地方政府不該為了政治犧牲農民福利。

雲林縣長張麗善11月在議會稱花生價格下跌原因是中央要進口五千多公噸的花生，遭到綠營批評是散播假消息，引發後續的「花生之亂」，直到陳吉仲下鄉深入基層闢謠，才逐漸平息。陳吉仲11日在中常會上痛批藍營散播假消息，他強調，無論如何都不可以把農民福利，當成是政治籌碼。

爭取連任的民進黨立委蘇治芬表示，雲林縣政治環境確實複雜，去年水井規費爭議讓前縣長李進勇連任失敗，今年有花生之亂，想讓她倒下，昨天總統蔡英文特別來到北港關心。她也藉此機會感謝陳吉仲，在黃金時間堅定、勇敢地走入基層，解決問題。也感謝在場的褒忠鄉鄉長陳建名、元長鄉鄉長李明明，幫忙調度區公所的資源回收車，搬運花生。

蘇治芬提到，花生之亂明顯有策略，加上盤商（販仔）有組織系統，讓事情處理起來相對棘手。最讓人遺憾的是，張麗善掌握行政資源，卻讓花生之亂更亂，沒有幫鄉親解決問題。她也說，花生之亂謠言四起，其中一個源頭就是張麗善縣長公然在縣議會提政府開放花生進口。雖然張縣長跑到海清宮下跪，但傷害已經造成，已很難挽回鄉親對她的信心。

此外，蘇治芬也說，針對產銷生衡、農會總幹事的責任、考核機制等農業問題，政府未來應導正誤解。希望鄉親能支持，明年讓她順利進入國會，解決問題，繼續為農民打拚。

劉建國致詞表示，今年八月十二日，雲林縣豪雨成災，急降雨後又馬上出大太陽，農作物損害非常嚴重，而且延遲性的傷害一一浮現，很多的花生淹在田裡，傷害的損失超過20％以上。當時地方政府應該速報，但在元長鄉長積極不斷回報過程中，回報到雲林縣政府就報不上去。所以當時特別拜託農委會陳吉仲主委、農糧署楊宏瑛分署長，立即現勘後馬上決定，達到損害面積，農委會也很快速的做出回應，以一公頃24000元啟動災害救助金。

劉建國認為，農民遇到天然災害時，如果都是中央政府處理的話，對地方的農民來說距離很遙遠，還好我們有一位行動農委會主委，因應速度很快，才讓農民能有所依靠。歷屆雲林縣長，屬張麗善讓花生最亂，連天然災害現金救助的通報過程中，都如此荒唐、延遲，也沒有看過一位縣長，用這種態度執行農作物的處理，最後還去包公面前下跪。

他進一步質疑，雲林縣政府當時如果配合中央，相信很快就可以把低落的花生價格拉起來，為什麼等到農委會啟動20億來對抗盤商過程時，才勉為其難一公頃補助2000塊。為什麼要農委會主委四天三趟下到雲林，還一直進行對抗、杯葛，既沒道理又沒天理。相信很多花生農都心如刀割，中央跟地方好好配合一定可以很快回穩價格。他強調，「再怎樣政治操作都不要把農民的權益當作祭旗」，「損害農民、成就自己」。

劉建國肯定陳吉仲，因應得宜、魄力十足，問題才能這麼快處理掉。花生農工作過程非常辛苦，氣候問題也是很大的挑戰，現在又要面對高齡問題，雲林是一個農業大縣，是提供全國最棒的蔬果中心，身為雲林縣長最起碼跟農民要有同理心，每位農民都期待有更好的收益，做為首長要比農委會主委更有魄力、應變速度更快，也希望農委會未來持續扮演重要的力量，加倍照顧農民。

卓榮泰致詞時表示，農業是國家的根本，總統在上任之後，所大力推動的五加二產業創新計畫，也包括新農業。同時，在減稅、長照2.0、育兒補助的增加上，都直接照顧到農民所需要各項政策。並且我們擴大了農保的對象、人地分離，也開辦農業職災保險、補助肥料每包20元，現在也推動中小型及大型農機具各八億元的補助金額。同時農委會非常努力，防止非洲豬瘟、口蹄疫拔針的成功，也保護台灣養豬的廣大農民，這都是大家有目共睹的。

卓榮泰提到，雲林是農業的首都，絕對不容許利用、操作農產品價格，從中牟利。尤其在選舉期間特別嚴重，例如去年吵得沸沸揚揚的高麗菜及文旦之亂，今年的鳳梨以及最近的花生之亂，都是用假訊息、謠言，恐嚇農民、打擊農業，剝削農民辛苦的收穫。

卓榮泰表示，此次農委會適時展現魄力及效率，在蘇治芬、劉建國的協調下，啟動緊急收購措施，以穩定花生價格，讓市場機制恢復正常運作。我們要感謝農委會及蘇治芬委員、劉建國委員的努力。此外，謠言在地方滿天飛，造成農產品價格波動，地方政府也應該要有積極的作為，負起責任，為農民解決問題，「農民的眼睛是雪亮的，我們要用選票，讓這兩位委員得到農民及廣大雲林鄉親繼續支持，讓他們能夠留在國會，共同努力。」

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