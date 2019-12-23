民進黨明年國會不過半？　柯文哲：有可能

▲柯文哲出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

日本前駐台代表沼田幹夫預估，立法院的113席席次，民進黨目前擁有60多席，明年一月選舉後可能不過半（低於57席），國民黨可能成為國會最大黨。對此，台北市長柯文哲23日被問及看法時，直言「有可能」。

對於沼田幹夫預估，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內，柯文哲表示，沼田幹夫好像是10月中才回日本，大概在台灣當5年3個月的日本駐台代表，應該是這樣，會贏啦，但是贏多少也是沒有想像那麼多，他不敢確定。

柯文哲認為，不管美國、日本在台灣做民調，當然他會講有他的民調，國外的外交人員講的話，看一看列為參考就好。

屏東縣議員蔣月惠稱募款被民眾黨干擾，柯文哲指出，以後街頭有遇到，有時候不同的團隊大概沒注意到

，以後就小心一點啦，安靜兩分鐘跳過去再繼續，因為有時候在馬路上開擴聲器，人家聽了不爽，我們就跳過去，靜默兩分鐘就好；「世界上什麼人都有」。

柯文哲也說，選舉看板很貴，不得了，所以他現在投票的標準很簡單，看板最多的不要投給他，因為他如果來選舉花這麼多錢，以後一定會想要回收。

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