韓國瑜親吻爆哭女嬰惹議　網翻出蔡英文在小女孩衣服簽名事件對比

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日在新北參加「寶寶爬行比賽」，他抱著女嬰後，沒想到女嬰嚎啕大哭，他則數次「親吻」試圖安撫，但是正也因為這個舉動，在網路掀起熱議；同時，也有網友翻出過去總統蔡英文與小孩互動的事件來相比。

韓國瑜參加「寶寶爬行比賽」，在致詞時左手邊有一名男子抱著身穿「悟」字衣服的寶寶，右手邊則是立委候選人黃桂蘭則抱著穿著藍綠色衣服的小嬰兒。

韓國瑜先是用左手牽起「悟」字衣服寶寶的右手，大喊「希望年輕爸媽盡可能幫我們生出新寶貝，好不好？」接著碰了一下「悟」字衣服寶寶的臉頰，想不到該寶寶突然嚎啕大哭起來，使韓國瑜嚇一跳說，「唉唷！小朋友可能不喜歡禿頭吧！」大人則急著拍背安撫「悟」字衣服寶寶，接著急忙帶孩子下台。

接著，一旁工作人員又「補」了一名身穿米老鼠衣服的寶寶，使韓國瑜左右兩邊都有小嬰兒。此時後方也出現一名媽媽，將頭上綁著粉色大蝴蝶結的女嬰給韓國瑜看，韓國瑜笑著抱起女嬰，想不到該女嬰卻突然緊握拳頭、嚎啕大哭，為了安撫她便「親吻」了女嬰。

正因為韓國瑜抱女嬰與「親吻」的動作，引起醫師姜冠宇在臉書上討論，強調這很可能造成孩子生病或感染，在2017年才有一位6個月大嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌。

因此有不少網友熱議，是否有經過家長的同意抱女嬰，以及隨意「 親吻」女嬰的動作是否適當。同時，也有不少人翻出過去蔡英文與小孩子互動的事件來做對比。

▼總統蔡英文徵得小女孩的同意，才在她的衣服上簽名。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在今年7月出訪友邦過境美國紐約時，在紐約中央公園跟台灣留學生健走，有家長帶小女孩參加活動，並主動希望總統在女孩的衣服上簽名；可是蔡英文當場拒絕，而是蹲下身子，徵求小女孩本人的同意，以及要簽在哪裡才簽在女孩的衣服上。

另一次，是蔡英文與副總統候選人賴清德一起在台南參加造勢活動，一名11歲的小畫家「潤餅」將她的插畫跟卡片送給蔡英文。在訪問過程中，有記者追問卡片裡面寫了什麼？蔡英文則表示，這是潤餅寫給她的話，她自己看就好，拒絕讓媒體拍攝，尊重潤餅的隱私。

對於韓國瑜抱女嬰、親吻女嬰的爭議，韓辦總發言人王淺秋23日回應，和女嬰父母有溝通不順利的部分當然要檢討，但韓國瑜是「被動的」抱小孩，並沒有刻意要把女嬰搶過來抱，請外界勿惡意炒作。

新聞回顧：

觀察／家長請總統在小女孩衣服簽名 蔡英文拒絕…蹲下堅持徵求她同意



小女孩手繪卡片送總統 蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」



▼蔡英文收下小女孩手繪卡片。（圖／讀者提供）



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