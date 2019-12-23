韓國瑜又親又抱惹哭女嬰　柯文哲：小孩子認聲音不給抱

▲柯文哲出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜出席活動，又抱又親一名家長的女嬰，讓女嬰當場嚎啕大哭，不少醫生質疑韓國於此舉不衛生。對此，醫師出身的台北市長柯文哲23日受訪表示，小孩子通常認聲音，有時候不給人家抱。

柯文哲笑說，他自己要抱小孩都很害怕，因為小孩子通常認聲音，不是爸爸、媽媽抱就開始哭，所以每次都要確定爸媽在旁邊，一哭就交還給他。

被問到應該先消毒嗎？柯文哲說，沒那麼嚴重啦，不過是這樣，小孩子有時候不給人家抱；且他自己沒有感冒也很少親小孩。

另外，對於前立法院長王金平歸隊挺韓，柯文哲認為，王金平在國民黨的區域立委有很多朋友，在私人的情誼，他必須去幫忙，這很正常。

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