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郭台銘與親民黨關係較好？　柯文哲坦言：有可能啊

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▲▼柯文哲出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰倒數，親民黨預計在選舉最後階段，民眾黨、親民黨皆環島衝刺政黨票，但鴻海創辦人郭台銘目前只加入親民黨的輔選行列。對此，台北市長柯文哲23日受訪時，被問及郭台銘與親民黨關係似乎比較好？柯文哲直言，「也有可能啊」。

柯文哲說，大概有些定點會請郭董來站台，細節他不曉得，這要問黨部才知道，「應該會有請郭董來站台的時間吧」。至於郭台銘與親民黨關係似乎比較好？柯文哲直言，「也有可能啊」，但是還好啦，他跟郭董講話滿平順的，沒有什麼問題。

被問及若選前之夜郭台銘只挺親民黨？柯文哲僅說，選前之夜還在找地方，本來要在凱道也沒有了，立法院好像也沒有，所以現在還在找地方。

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