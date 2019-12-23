韓國瑜又親又抱「2嬰兒都大哭」　醫怒：放過那孩子！還給人家親下去！

▲女嬰在韓國瑜的懷中大哭。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜出席活動，又抱又親一名家長的女嬰，讓女嬰當場嚎啕大哭，後來他牽另一名嬰兒的小手也讓對方哭了。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金直呼，「放過那孩子！睡前看到那被抱的女嬰握拳大哭、一臉驚嚇的樣子，真的令人非常的生氣…到底為什麼政治人物那麼喜歡抱小孩來顯示自己親民？小孩不喜歡就是不喜歡！」對於醫師的質疑，《ETtoday新聞雲》尚未取得韓陣營的回應。

韓國瑜22日到新北市蘆洲，替新北第二選區立委候選人黃桂蘭輔選，並出席寶寶爬行比賽。過程中，一名熱情的家長將懷中戴著蝴蝶結髮帶的女嬰，借給韓抱一下。

結果韓國瑜抱著女嬰，還親了她的頭。一旁主持人高呼「全力支持韓國瑜的婦幼政策好不好、韓國瑜凍蒜」，女嬰越哭越大聲，眼淚、鼻涕都跑出來。韓將女嬰還給家長，改牽另一名嬰兒的小手，還摸了嬰兒的小臉，結果下一秒嬰兒也哭了，讓他當場自嘲，「小朋友可能不習慣禿頭的。」

▼韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）

▼韓國瑜牽另一名嬰兒的小手，也讓嬰兒大哭。（圖／東森新聞）

對此，陳志金在臉書說，「放過那孩子！睡前看到那被抱的女嬰握拳大哭、一臉驚嚇的樣子，真的令人非常的生氣！還給人家親下去！！！」

陳志金表示，「到底為什麼政治人物那麼喜歡抱小孩來顯示自己親民？小孩不喜歡就是不喜歡！到底為什麼要這樣勉強她？這是父母同意的嗎？如果是父母同意的，拜託父母不要勉強小孩，去滿足你個人的虛榮心！你喜歡這個政治人物，不代表小孩就得喜歡，你更不能強迫她去喜歡！」

而醫師姜冠宇也在臉書發文，呼籲有新生孩子的家長「不要對陌生人的肢體口腔太有信心」，不同年齡層、不同部位的共生細菌是不一樣的，更何況有很多外人的生活習慣，也不是父母可以掌握的。

姜冠宇指出，自己在實習醫師時都有被護理師罵過「沒乾洗手不准碰小孩」，但到了政治場合怎麼可以換標準，「用我們最怕最不衛生的口腔親下去？」他分享之前發生過的新聞案例，「台灣2017年才發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，結果導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天才平安康復。」

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