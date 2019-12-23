影／還原現場！女嬰被抱後握拳大哭　韓國瑜急安撫「親左右臉頰＋頭頂」

記者袁茵／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日下午陪立委候選人黃桂蘭出席寶寶爬行比賽，從一名家長懷中抱起女嬰，想不到女嬰卻突然嚎啕大哭，使他為了安撫，先是用臉輕碰了一下女嬰的臉頰，再親吻女嬰的頭。然而韓國瑜親吻女嬰的行為，引來外界熱議，醫生也開始提醒網友們，這樣可能會造成嬰兒感染。

將時間倒回至22日下午3時30分左右，韓國瑜與黃桂蘭出席寶寶爬行比賽。韓國瑜一開始致詞時，身旁並沒有小孩，他表示，台灣面臨最嚴重少子化問題，以前在他的年代，一年至少生出45萬小孩子，現在只有剩下18萬，所以每個小孩不光是爸爸媽媽的心肝寶貝，也是國家的心肝寶貝，未來政府一定會用最大力量來照顧下一代小孩，這是台灣未來的希望。

▲韓國瑜親女嬰臉頰。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜提及，如果自己順利當上總統，一定會努力發展長照事業。但正當韓國瑜解釋自己的「育兒補助666政策」時，他的左手邊突然出現一名男子抱著身穿「悟」字衣服的寶寶上台，右手邊黃桂蘭則抱著穿著藍綠色衣服的小嬰兒。

韓國瑜先是用左手牽起「悟」字衣服寶寶的右手，大喊「希望年輕爸媽盡可能幫我們生出新寶貝，好不好？」接著碰了一下「悟」字衣服寶寶的臉頰，想不到該寶寶突然嚎啕大哭起來，使韓國瑜嚇一跳說，「唉唷！小朋友可能不喜歡禿頭吧！」大人則急著拍背安撫「悟」字衣服寶寶，接著急忙帶孩子下台。

「悟」字衣服寶寶下台後，一旁工作人員又「補」了一名身穿米老鼠衣服的寶寶，使韓國瑜左右兩邊都有小嬰兒。韓國瑜致詞結束後，黃桂蘭將手中的小寶寶遞給其他工作人員，韓國瑜則抱起穿米老鼠衣服的寶寶，抱了大約11秒，韓國瑜左方人員將米老鼠衣服寶寶抱走。

這時，韓國瑜後方出面一名媽媽，將頭上綁著粉色大蝴蝶結的女嬰給韓國瑜看，韓國瑜笑著抱起女嬰，想不到該女嬰卻突然緊握拳頭、嚎啕大哭。

韓國瑜先將女嬰抱到胸前，為了安撫她，開始親吻女嬰左右兩側臉頰，這時身旁的人大喊「韓國瑜凍蒜」，疑似因為音量過大，使女嬰又聲嘶力竭放聲大哭起來。韓國瑜見到女嬰不斷哭泣，再親了一次女嬰的頭頂，接著由身旁的其他人抱走女嬰，整個過程大約過了47秒。