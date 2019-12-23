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女嬰被韓國瑜親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相：綠衣才是媽媽

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記者黃可昀／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席活動，期間有位熱情的家長將女嬰借給他抱一下，結果女嬰受到驚嚇當場爆哭，想不到韓國瑜為了安撫她竟然親吻一下頭部，引發外界強烈抨擊。這名女嬰的媽媽事後透過朋友澄清，她當天並沒有把孩子借給韓國瑜，根本「完全沒告知」。對此，韓辦總發言人王淺秋回應，和女嬰父母有溝通不順利的部分當然要檢討，但韓國瑜是「被動的」抱小孩，並沒有刻意要把女嬰搶過來抱，請外界勿惡意炒作。

▲▼女嬰媽友人透露，韓國瑜抱女嬰沒經過父母同意。（圖／翻攝自只是堵藍FB）

▲女嬰媽友人留言曝真相。（圖／翻攝自只是堵藍FB）

臉書粉專「只是堵藍」23日PO出一張照片，一名網友自稱是女嬰媽媽的朋友，當天友人只是帶著女兒去參加寶寶爬行比賽，事前並不知道韓國瑜會到現場參與，「主持人說得名的寶寶上台合照，她小孩就被抱走了」，友人當時被擋在人群後頭，發現女兒爆哭後趕快衝上去把孩子抱回來，當下感到十分生氣又害怕，也強調自己「不是韓粉」。

▲▼女嬰媽友人透露，韓國瑜抱女嬰沒經過父母同意。（圖／翻攝自只是堵藍FB）

▲網友指出，綠衣女子才是媽媽。（圖／翻攝自只是堵藍FB）

網友在底下留言分析，從影片中可以發現，一名綠衣女子「二話不說就把小孩抱走」，大家原本還以為黑衣女子才是女嬰媽媽，其實「黑色衣服媽媽抱著另外一個小孩在後面很開心，那個應該才是她自己的孩子」，從綠衣女子的反應來看，她著急地把女嬰抱回懷中，並快速離開現場，可見她並沒有想要把孩子借給韓國瑜。

時常評論醫療時事的醫生「陳志金」也在臉書提出個人看法，黑衣女子先是把女嬰抱給韓國瑜，合照時又抱起另一位小孩，綠衣女子則是在拍照過程中，主動把女嬰抱回來，「如果黑衣女性是孩子的媽，那麼，韓怎麼不把孩子還給原媽媽，反而是把孩子交給另一位綠衣女性？」所以他認為，韓國瑜應該是有先詢問過綠衣女子，「他是確認了她是孩子的媽？還是確認她是工作人員？才把孩子交給她的嗎？」網友則表示，「誰是孩子的媽不是重點！從頭到尾，重點是小孩可以亂抱嗎？請尊重小孩的意願！」

此外，醫師姜冠宇在臉書PO文提醒，「不同年齡層、不同部位的共生細菌是不一樣的」，韓國瑜親吻女嬰頭部的舉動，很有可能會造成孩子生病或感染，「台灣2017年才發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，結果導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天才平安康復。」

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