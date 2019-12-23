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綠闖《反滲透法》　蔡淑惠：就差1個月民進黨急什麼！

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▲國民黨台南市立委第五選區候選人蔡淑惠表示，針對《反滲透法》她呼籲應留待2月1日由新民意成立的立法院再處理。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對《反滲透法》，蔡淑惠呼籲應留待2月1日由新民意成立的立法院再處理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立院黨團提案修《反滲透法》，將在12月31日強行闖關，國民黨台南市立委第五選區候選人蔡淑惠表示，國家安全要靠和平而非對抗、恐懼，選前暴衝式的國安修法已引起全民恐慌，針對《反滲透法》的必要性與內容，她呼籲應留待2月1日由新民意成立的立法院再處理。

蔡淑惠表示，「就差一個月，民進黨急什麼！」，國家安全相關立法攸關人民權利，法條內容必須經過充分討論。但蔡政府上台3年多後，才突然暴衝式的將國安無限上綱，依附民進黨「抗中保台」的選戰主軸，連續推動《刑法》、《國家機密保護法》、《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》之「國安五法」修法，再追修《國家情報工作法》，現在再端出《中共代理人法》化身的《反滲透法》。突然之間，國安問題變得風聲鶴唳。

蔡淑惠指出，《反滲透法》草案中的「境外敵對勢力」、「滲透來源」定義不清，已經引起極大爭議，不但各層面的兩岸交流全部中槍，特別是兩岸交流密切的企業界、學術界、宗教界人心惶惶，連人民赴大陸旅行、求學、工作，都擔心會有觸法的困擾。

蔡淑惠說，《反滲透法》草案第２條明訂，滲透來源是「境外敵對勢力之政府所屬組織、機構或其派遣之人」，試問，包括陸委會在內的政府機關，誰能夠辨別大陸哪些是有黨、政背景的單位？哪些又是純粹民間的組織呢？特別是台商在大陸打拚，投資、展業都需要與當地黨、政部門接洽、爭取協助，《反滲透法》一出，包括台商、台幹、台生、台眷等約為200萬人，要如可自處？

再者，草案中的第9條規定「任何人不得接受滲透來源指示、委託、資助之後，再轉而向其他人指示、委託、資助，進行影響選舉、公投等行為。」定義太模糊，幾乎無所不包，法律的解釋又掌握誰執政者手裡，只要與兩岸交流有關的，就能讓人輕易被羅織入罪，至少接受調查、審訊。

蔡淑惠說，立法不嚴謹，法律就成了執政者鞏固政權、對付政敵的工具。民進黨不思拚民生經濟，選舉一到，靠著「抗中保台」、「向中國說不」來狠拚政治，只會讓百姓厭惡，而選前暴衝式的拚命修國安法令，操作反中、恐中、仇中牌，不惜把台灣社會帶回到「警總」復辟，忠誠審查的日子，這是在走民主自由與人權的回頭路。

蔡淑惠表示，台灣對外貿易有40％是大陸，許多企業的生產基地、銷路市場都在大陸，《反滲透法》選前急就章要強行闖關，已在企業界引爆恐慌效應，兩岸交流勢必停擺很長時間，真正傷害的是台灣經濟。

蔡淑惠說，國家安全人人有責，但最重要是靠和平、溝通，搞對立與恐懼，只會讓台灣陷入危險的境地。新的立法院2020年2月1日就要就職，「就差1個月，民進黨急什麼！」有關《反滲透法》修法的必要性及其內容，應留待新民意成立的立法院再來處理。

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