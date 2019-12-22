華聞快遞／2022年北京機器人產業收入「將超過515億元」

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》2022年北京機器人產業收入將超過120億元

從今年到2022年，北京市將推動機器人產業高品質發展。近日，市經信局對外發布《北京市機器人產業創新發展行動方案（2019—2022年）》。根據行動方案確定的目標，到2022年，本市機器人產業實力穩步提升，機器人產業配套體系逐步完善，形成機器人產業鏈分工合作的發展生態，全市機器人產業收入將超過120億元（人民幣，約新台幣515億元）。（新華網）

《廣西》廣西自貿試驗區南寧片區新增企業突破1300家

中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區不斷釋放投資吸引力。廣西南寧五像新區管委會辦公室主任呂曦19日表示，截至11月底，中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區新增企業1300多家。（中新社）

《海南》海口機場免稅店8週年店慶 首日銷售額超3600​​萬

本月20日是海口機場免稅店8週年店慶的第一天，優惠的店慶活動掀起免稅品搶購熱潮，店慶首日銷售額早已超過3600​​萬元（人民幣），再次刷新單日銷售歷史記錄。（中新社）

《上海》上海打造5G「生態島」 一批5G基地台率先建成

地處長江口的上海崇明區正在打造5G全覆蓋的人居生態島。19日來自上海移動的消息顯示，目前，上海移動已建成崇明區首批5G基地台，基本實現崇明區重點區域網路5G全覆蓋。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《遼寧》前11個月城鎮新增就業完成年計劃106.8%

遼寧省今年人社領域民生工作成績亮眼，截至11月末，全省城鎮新增就業44.9萬人，完成年計劃106.8%；確保718.9萬企業離退休人員養老金按時足額發放。（中新社）

《甘肅》今年東部4城市援助甘肅資金28.25億元

甘肅省扶貧開發辦公室指出，在東西部扶貧協作機制下，今年1月至11月，東部4城市援助甘肅資金達28.25億元（人民幣），重點用於未脫貧、已脫貧和新識別建檔立卡貧困戶的產業扶持、就業培訓、危房改造、安全飲水等項目。（新華網）

《貴州》貴州加大財政投入推進農村產業革命

貴州省財政支持農村產業革命工作推進情況新聞記者會指出，貴州省從財政、保險、金融等多面發力，投入約16億元（人民幣，下同）專項用於農業產業發展，安排12大產業發展專項資金12億元，重新設立138億元規模的貴州綠色產業扶貧投資基金，全力保障農村產業革命「糧草軍需」，助推全省脫貧攻堅取得新成效。（新華網）

《雲南》昆明：加快平台數據全面對接 真正實現便民利企

日前，昆明市委副書記、市長王喜良主持召開市政府常務會，學習傳達大陸國務院、省政府常務會議精神，集體學習《優化營商環境條例》，研究了加強政府投資建設項目審計、人大代表建議和政協提案辦理等工作。（新華網）

▼雲南省。（圖／CFP）