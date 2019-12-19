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華聞快遞／寧夏資助1750萬元人民幣建立35個「人才小高地」

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲湖南文化旅遊推介走進珠三角。（圖／翻攝自中新網）

《寧夏》：寧夏資助1750萬元人民幣建立35個「人才小高地」

寧夏回族自治區人力資源和社會保障廳18日公佈，寧夏農林科學院枸杞工程技術研究所、寧夏神耀科技有限責任公司等15個企事業單位被確定為第二批「自治區人才小高地」建設單位。截至目前，寧夏已遴選建立了兩批共35個「人才小高地」，累計資助1750萬元人民幣。（中新網）

《湖南》：「錦繡瀟湘」湖南文化旅遊推介走進珠三角

2019「錦繡瀟湘」--走進「珠三角」湖南文化旅遊推介會18日在廣州舉行，全方位推介「山水湖南」、「文化湖南」和「美食湖南」三大文旅名片，展現了「錦繡瀟湘」的魅力。（新華社）

《西藏》：西藏批復設立日喀則經濟開發區

西藏自治區政府近日正式批復設立自治區級日喀則經濟開發區，旨在打造大陸「一帶一路」和面向南亞開放合作的重要平台。（新華社）

《湖北》：湖北推進電子商務與快遞物流協同發展

湖北省政府新聞辦18日舉行記者會公佈，將針對電子商務與快遞物流協同發展方面暴露的問題，出台相應措施，推進電子商務與快遞物流協同發展。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲普通公路5G應用落戶河南。（圖／翻攝自中新網）

《河南》：普通公路5G應用落戶河南 可為無人駕駛車輛提供通訊服務

河南省交通運輸廳18日公佈，大陸首個5G基站日前在國道310河南中牟段搭建完成，經現場實測，下行速率達到700Mbps以上，可以為過往車輛、行人提供5G應用服務。（中新網）

《吉林》：吉林出台57項政策措施 推動金融助力鄉村振興

吉林省日前出台《關於進一步深化農村金融綜合改革試驗助力鄉村振興的實施意見》。意見將通過12個方面57項具體政策措施，開展「普惠強基、政策擴容、精準富民、融合提質、化險暢通」五大服務工程，推動金融助力鄉村振興。（新華網）

《江蘇》：南京出台系列措施促進南京自貿片區高品質發展

南京市18日出台一系列措施，以促進中國（江蘇）自由貿易試驗區南京片區高品質發展。（新華社）

《陝西》：陝西物流集團重組成立 欲打造千億級物流平台

陝西省物流集團有限責任公司董事長鄭忠堂18日表示，「新的陝西物流集團將構建起以智慧物流網路平台為核心，以物流與採購聯合會、物流學會和供應鏈聯盟為紐帶的大物流生態鏈，著力打造千億級物流平台。」（中新網）

▼陝西物流集團重組成立。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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