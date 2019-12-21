華聞快遞／今年以來泉州減徵失業保險費1.04億元

▲泉州市。（圖／CFP）

《福建》今年以來泉州減徵失業保險費1.04億元

今年以來，泉州市積極推進降低失業保險費率工作，進一步減輕企業負擔。截至目前，該市已減徵失業保險費1.04億元（人民幣，下同），惠及近5.5萬家參保企業。（泉州晚報）

《北京》前11月大陸商標註冊申請量達712萬件

2019年前11個月，大陸商標註冊申請量已達712.1萬件，大陸累計有效註冊商標量達2478萬件，平均每4.9個市場主體擁有1個註冊商標。（人民日報）

《黑龍江》黑龍江6000萬畝粳稻佔大陸全國種植面積45%

黑龍江是中國大陸最大的粳稻生產省，常年種植面積約6000萬畝，佔大陸全國粳稻種植面積的45%左右。近年來，受農村勞動力大量轉移、勞動力老齡化、生產成本高等諸多因素影響，插秧栽培的比較效益越來越低，該省部分地區農民嘗試輕簡的水稻直播栽培，面積逐年擴大。（黑龍江日報）

《江西》南昌明起投放350噸儲備豬肉

據南昌市商務局，為落實省、市政府關於投放儲備凍豬肉有關要求，做好冬至到春節期間豬肉市場保供穩價工作，滿足市場消費需求，經研究決定投放第三批市級儲備豬肉。投放時間為2019年12月22日至2020年1月25日，共35天，銷售價格21.6元／斤。（南昌晚報）

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《澳門》進一步便利橫琴自貿區澳門投資企業跨境投融資

大陸國家外匯管理局20日指出，已出台相關政策措施，進一步便利珠海橫琴自貿區的澳門投資企業跨境投融資。這些措施主要包括：開展外債登記管理改革試點，靈活調整借債模式，進一步放寬外債幣種限制，試點境內信貸資產對外轉讓，便利橫琴自貿區澳門投資企業資本項目收入使用，進一步簡化相關業務辦理等方面內容。（新華社）

《江蘇》江蘇全省9家機場11個月旅客吞吐量逾5377萬人次

今年1至11月，全省9家機場共保障運輸起降42.4萬架次，同比增長12.4%；完成旅客吞吐量5377.4萬人次，同比增長13.3%；貨郵吞吐量57.9萬噸，同比增長6.8%。（江蘇省交通運輸廳 ）

《浙江》浙江省加快推進綠色產品認證

近日浙江省市場監管局、發改委、經信廳、財政廳、科技廳、自然資源廳等14個部門聯合印發《關於加快推進綠色產品認證工作的意見》，提出11項政策內容，包括加快綠色產品認證統籌推進、加大綠色產品認證政策融合、鼓勵綠色產品標準創新、支持企業開展綠色產品認證等。（浙江日報）

《海南》海南省加快推進國際旅遊消費中心建設

海南省日前推出《海南省完善促進消費體制機制實施方案》，圍繞國際旅遊消費中心建設，重點從進一步放寬服務消費領域市場準入、完善促進實物消費結構升級、加快推進重點領域產品和服務標準建設、建立健全消費領域信用體系、優化促進居民消費配套保障、加強宣傳推介和信息引導等6大方面26項具體任務開展實施。（海南日報）

▼海南省。（圖／CFP）