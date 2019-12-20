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華聞快遞／貴州茶葉出口金額突破1億美元

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▲貴州茶葉。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州茶葉。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州茶葉出口金額突破1億美元

截至2019年11月30日，貴陽海關共檢驗檢疫出口茶葉477批，數量3613.7噸，金額1.2億美元，茶葉成為貴州省第一大農產品，2019年貴州茶葉主要出口國家和地區前三位是中國香港、緬甸和越南。（中新社）

《江西》江西加速推進智能製造　促進製造業轉型升級

江西省工業和信息化廳副廳長劉煜介紹說，該省2016年啟動了智能製造「萬千百十」工程，提出到2020年，在重點領域累計推廣應用10000台（套）智能裝備、建設1000個「數字化車間」、重點培育發展100家智能製造裝備企業、打造10個智能製造基地。（中新社）

《廣西》鎮圩瑤族鄉桑蠶產業增收750萬元

從今年2月起，鄉黨委、鄉政府多批次向瑤鄉貧困戶免費發放桑苗，全鄉共擴種桑苗1515.2畝。有關部門又將防病害專題培訓送上門，培訓近1000人次。據悉，今年全鄉桑蠶產業新增收入可達757.5萬元左右，年內計劃脫貧的471戶，近300戶將靠種桑養蠶來實現。（廣西日報）

《甘肅》隴南多措「消費扶貧 」、「隴貨入青」盡顯幫扶情

甘肅隴南市地處秦巴山地，境內地形復雜，溝壑縱橫。過去，受限於交通、通訊等多重因素，隴南下轄八縣一區均為貧困縣區。立足「短期促進貧困人口增收，長期促進產業持續發展」，該市推動貧困農村產品和鄉村旅游服務融入消費大市場，多措並舉開展消費扶貧，成效明顯。（中新社）

▲▼甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

▲甘肅省蘭州市。（圖／CFP）

《浙江》浙江前11月全省規上工業增加值同比增6.2%

11月浙江規模以上工業增加值同比增長9.0%，增速比上月加快回升2.1個百分點。同時，1月至11月，浙江規模以上工業增加值達14540億元（人民幣，下同），同比增長6.2%，增速較前10月快0.3個百分點，也高出大陸全國0.6個百分點。（浙江日報）

《河南》河南前11個月全省財政收入增4.9%

數據顯示，前11個月全省財政總收入5722.8億元，同比增長4.9%，一般公共預算收入3707億元，同比增長7.3%，地方稅收收入2614.6億元，增長6.2%；支出方面，全省一般公共預算支出9149億元，同比增長8.7%。其中，民生支出合計6942.2億元，增長8.9%。（鄭州日報）

《北京》大陸社保卡持卡人數已超13億

中國大陸將要加大社會保障卡發行服務力度，到2025年基本覆蓋全國人口，建立以社會保障卡為載體的一卡通服務管理模式，大力發展電子社保卡，形成線上線下綜合服務能力，在民生服務領域實現一網通辦、一卡通行。（中新社）

《遼寧》400餘名「農」專家助力產業脫貧

近年來，遼寧省農科院在對口幫扶縣和定點幫扶村整合項目217項，投入項目經費5954萬元，建立現代農業示範基地147個，推廣新技術300餘項次，「現在，我們有24個研究所400多名專家常年奮戰在脫貧攻堅一線。」遼寧省農科院黨組書記、院長隋國民說。（新華社）

▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

▲▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）

ET快訊
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