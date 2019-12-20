華聞快遞／福建對台鐵礦石保稅中轉「業務持續向好」

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建對台鐵礦石保稅中轉「業務持續向好」

福建省莆田北岸羅嶼港口開發有限公司相關人士近日表示，福建對台鐵礦石保稅中轉業務持續向好，推動台灣企業在羅嶼港建設散貨物流儲運基地，更助力共建對台大宗散貨物流通道。目前，福建對台鐵礦石中轉業務合作規模不斷擴大，月作業從1艘次增長6艘次，吞吐量月均增長8萬多噸。（中新社）

《天津》天津市設立50億元融資擔保發展基金

天津市財政50億元規模融資擔保發展基金18日宣告成立，將對我市符合條件的擔保業務分擔部分風險，承接市級再擔保風險責任，發揮財政資金「四兩撥千斤」作用，有效增強政府性融資擔保機構支持小微企業的融資能力。（新華網）

《雲南》1-11月雲南全省經濟保持平穩發展態勢

今年以來，面對錯綜複雜的經濟形勢，雲南省堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。（新華網）

《海南》前11月海南實現網路交易額2000餘億元

前11月，海南實現網路交易額2000餘億元（人民幣，下同），其中網路零售額600餘億元，在實物型網絡零售方面，食品保健、3C數碼和美容護理產品賣得好。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）

《重慶》「一帶一路」商品展示交易中心（空港）落成

新年臨近，市民購買進口商品又有了好去處。12月18日，渝北區發布消息稱，「一帶一路」商品展示交易中心（空港）已在該區落成。27日起，民眾可在該展示交易中心買到豐富的進口農特商品。（中新社）

《貴州》貴州·四川經濟協同產業合作對接會在蓉舉行

貴州·四川經濟協同產業合作對接會19日在成都舉行，旨在進一步推進兩地經濟協同產業合作。中國東方電氣集團、新希望集團等500強企業以及400多家大型國有和上市企業、優強企業知名商協會的董事長（總裁）、總經理（CEO）、會長等高層管理人員共計600餘人出席。（中新社）

《江蘇》前11月江蘇實現外貿進出口超39701億元居全中國第二

南京海關統計，1-11月，全省實現外貿進出口39701.1億元（人民幣，下同），居全中國第二位，占同期中國進出口總值的13.9%。其中出口24962.4億元，進口14738.7億元。（中新社）

《上海》上海新設外資項目同比增近三成

上海市政府副秘書長尚玉英17日出席「2019年上海市外商投資企業雙優百強發布會」時表示，截至今年11月底，上海新設外資項目6168個，同比增長29.3%；合同外資459.34億美元，同比增長14.6%；實到外資178.19億美元，同比增長10.8%。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）