華聞快遞／海南過海出行「加速」 旅遊消費「加碼」

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南過海出行「加速」 旅遊消費「加碼」

「瓊州海峽客滾運輸」是海南旅遊的關鍵詞，據介紹，該省努力提升瓊州海峽客滾運輸效率和服務質量，以助推全省旅遊發展、促進消費等工作。（海南日報）

《江蘇》江蘇組團赴澳旅遊增長近190%

今年1至11月，江蘇旅行社組團赴澳門旅遊比去年同期增長近190%，今年以來，蘇澳互動愈發頻繁，圍繞慶祝澳門回歸20周年，蘇澳合作舉辦了系列活動。（新華日報）

《北京》大陸前11月全國個稅收入少了26.8%

大陸財政部近日發布的數據顯示，1月至11月，個人所得稅收入9502億元（人民幣，下同），同比減少26.8%，增幅較上年下降43.8個百分點，11月當月，個人所得稅收入726億元，同比增加3.6%。（北京日報）

《貴州》貴州安排12億元專項資金發展12個特色產業農業

2019年，貴州省明確茶、食用菌、蔬菜、生態畜牧、石斛、水果、竹、中藥材、刺梨、生態漁業、油茶、辣椒等12個特色產業，分別由一位省領導領銜推進。（中新社）

▲貴州茶葉。（圖／記者馬叔安攝）

《上海》上海浦江遊覽年遊客數量首破500萬人次

上海市交通委員會數據顯示，截至20日，今年浦江遊覽客流總量已超500萬人次，打破了多年來年均300多萬人次的客流規模，創下歷史新高，水上旅遊客流總量名列大陸全國前茅。（中新社）

《山西》山西發佈冬季旅遊指南激活市場：「冷資源」變「熱經濟」

受自然條件的影響，山西的旅遊市場存在明顯的淡旺季區分，每年的11月份就到了山西旅遊的淡季，到來年的4月份才能進入山西旅遊的旺季。近年來，山西省各地進行了積極的探索，涌現出了不少具有一定知名度的冰雪旅遊產品。（中新社）

《廣西》崇左加速打造新材料產業基地

該市以市場需求為導向，著力打造集銅業循環經濟產業、錳基新材料產業、稀土新材料產業、銅錳稀土協同交叉產業、二次資源綠色循環經濟產業五大板塊為一體的銅錳稀土新材料產業基地，使之形成具備國際一流競爭力的銅錳稀土材料產業集群。（廣西日報）

《福建》廈門港遊艇綜合服務平台啟用

廈門港遊艇綜合服務平台20日啟用，廈門海事局人士稱，此舉在大陸全國尚屬首創，極大地適應了遊艇產業便利化的發展需求，將助力廈門遊艇產業發展。（中新社）

▼廈門。（圖／CFP）