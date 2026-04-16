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DeepSeek新職缺！聘工程師去蒙古草原守機房　月薪上看3萬元人民幣

▲▼Deepseek。（圖／路透）

▲Deepseek佈局算力基礎設施。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI大模型公司DeepSeek近日釋出新職缺，首次招募資料中心運維與交付相關人員，工作地點位於內蒙古烏蘭察布，月薪最高達3萬元人民幣（約13.88萬元新台幣）。此舉被認為顯示出DeepSeek公司將從單純的模型研發，進一步延伸至算力基礎設施自建與營運，佈局AI底層能力。

《魯中晨報》報導，4月15日，AI大模型公司DeepSeek發佈全新招聘崗位，此次招聘崗位為數據中心高級運維工程師、數據中心高級交付經理，月薪最高達30000元（人民幣，下同）。

▲DeepSeek招聘工程師前往內蒙烏蘭察布工作。（圖／翻攝魯中晨報）

▲DeepSeek招聘工程師前往內蒙烏蘭察布工作。（圖／翻攝魯中晨報）

新職缺中的「數據中心高級運維工程師」主要負責資料中心技術支撐與運維管理，包括伺服器硬體與網路設備的監控、調校、診斷與效能優化，並需優化運維流程與能效管理。

另一職缺「數據中心高級交付經理」則負責資料中心從立項、建設到交付與營運的全流程管理，同時涵蓋IDC自動化運維工具與平台建設，以及資源利用效率提升等工作。

據了解，這是DeepSeek首次公開招聘直接負責計算基礎設施營運的實地職缺，象徵該公司從過去以演算法研發為主，轉向自建與營運實體算力設施。其首個自建機房選址於內蒙古烏蘭察布，該地也是大陸「東數西算」工程八大樞紐節點之一。

此外，DeepSeek近期產品端亦出現更新。有用戶於8日發現，其網頁版新增「快速模式」與「專家模式」兩種對話選項，前者主打即時回應，後者則用於處理複雜問題。外界分析，相關調整可能與新一代模型版本發布節點有關。

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