陸跨界餐飲「生椰拿鐵餛飩」上市　有顧客稱吃完頭暈...舌頭發麻

▲大陸吉祥餛飩推出「生椰拿鐵餛飩」。（圖／翻攝紫牛新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖餐飲店家吉祥餛飩近日跨界與手搖杯企業百道推出「生椰拿鐵餛飩」，將咖啡、椰肉和豬肉結合，吸引不少民眾，尤其是年輕族群前往嘗鮮，但有消費者吃完後反映稱，後出現頭暈、舌頭發麻等情況，引起外界關注，同時，質疑可能與咖啡因有關。

《紫牛新聞》報導，4月12日，吉祥餛飩與茶百道聯名推出了「生椰拿鐵餛飩」，咖啡加餛飩的新奇組合，吸引了許多人前去試吃。餛飩上線後，一些消費者在社交平台反饋這款新品口味特別，但也有網友表示食用該款餛飩後出現了頭暈的症狀，並猜測這是否與該產品添加咖啡因有關。

自稱出現不適的消費者透露，平時即使有飲用咖啡習慣，吃完這款餛飩後仍出現頭暈，甚至有舌頭發麻情況；也有網友認為口味新奇，吃完無異狀，適合嘗鮮。

前進吉祥餛飩店門市可以發現，這款新產品尚未列入菜單，需透過平台兌換券購買才得以享用。店員表示，近期銷量增加，一天可售出數十份，主要客群為年輕族群，部分門市甚至出現缺貨。

在產品外觀上，餛飩皮呈現咖啡色，內餡為雞肉與椰肉，入口帶有明顯生椰拿鐵風味。店員指出，咖啡是在製作麵皮時加入，因此呈現咖啡色，但對實際咖啡因含量，多數門市人員表示不清楚，僅確認產品含有咖啡成分。