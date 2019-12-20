民眾排隊搶領6200張「光復高雄」貼紙　業者奔現場送百份「罷韓烤香腸」

▲民眾排隊領光復高雄貼紙，業者送上百份烤香腸。（圖／網友尹托托授權提供）

記者莊智勝／高雄報導

挺韓、罷韓遊行將於21日同在高雄登場，公民團體19日在各地發放「光復高雄」貼紙，6200張在短短25分鐘內索取一空，引發排隊熱潮，甚至還有熱心民眾帶著百份香腸前往現場發放，讓網友直呼「好溫暖！這才是我認識的高雄！」

為了宣傳21日的罷韓大遊行，「Wecare高雄」印製6200張「光復高雄」貼紙發送，引起民眾排隊瘋搶，現場萬頭攢動，宛若跨年晚會人潮，短短25分鐘內，貼紙已經全部發放完畢。

網友尹托托在臉書社團「公民割草行動」PO文，發放光復貼紙當天，業者「韓草包深夜食堂」還特地前往五甲廟放送100份熱呼呼的烤香腸，讓等待領取貼紙的民眾心中添上一分溫暖，「後面沒拿到的捧油（朋友）真的可惜了！老闆很客氣，說下次會再準備更多的，各位罷韓人民加油！」網友也紛紛直呼「好溫暖，這才是我認識的高雄」、「好有愛心的老闆，12/21加油」、「高雄人團結起來，這種溫暖才是我一向驕傲的高雄！」

高雄罷韓大遊行活動將於21日下午1時30分登場，屆時預計將經過五福一、二、三、四路、公園二路等重要道路。而挺韓陣營也於21日上午8時至晚間6時發起「南方崛起高雄大遊行」，預計通過神農路、博愛二、三路、明成二路、自由二路、新庄仔路、文自路等，較勁意味相當濃厚。交警也提醒民眾，為避免相關路段壅塞，民眾須多加留意遊行活動、路線疏導管制措施等訊息。

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