頂讓影印店「旁邊再開一家」　他遭老闆夫婦痛毆辱罵獲賠7萬

▲影印店夫妻懷疑前東家開店搶客！竟怒登門狂歐猛嗆。（示意圖／資料照）

記者孫于珊／台北報導

一名男子阿德（化名）將大學內的影印店頂讓給一對廖姓夫妻後，又在一旁另起爐灶，令夫妻認為客源被瓜分了，因此氣沖沖地到阿德店裡，徒手狂毆阿德，妻子還大嗆「沒良心」等語。事後阿德對夫妻控告傷害、公然侮辱等罪，也要求賠償精神慰撫金共90萬元。

阿德主張，當天上午9 時許，廖男直接衝入店內徒手毆打他，由於自己因年邁且事出突然、措手不及，因此毫無抵抗之力，以致受有頭部撕裂傷、右臉挫傷等傷害；而其廖男妻子則在店外大聲辱罵：「沒有良心」、「沒有道德」等語，當時有多名學生在場，嚴重侵害名譽，因此請求廖男應賠償醫療費及精神慰撫金共計60萬元，其妻則應賠慰撫金30萬元。

夫妻則痛批阿德違背誠信原則！答辯稱，阿德將影印店頂讓後，卻又於隔年在影印店旁另開設一間搶奪客戶，造成夫妻經濟上巨大損失，經多次溝通未果，才一時情緒激動發生這起糾紛。且妻子當天先對阿德說，「你頂了店、拿了錢，你還回去搶原來的客戶」，接著才說「沒有良心、沒有道德」等語，並沒有故意要公然侮辱。

法官審酌，刑事部分由於雙方未和解，依傷害罪判廖男拘役10天，妻子則依公然侮辱罪罰1千元；民事部分，廖男確實有打人，得賠償1390元醫療費及5萬元精神慰撫金，妻子則須賠償2萬元精神慰撫金。全案可上訴。

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