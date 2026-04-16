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中國駐日使館揭連遭恐怖威脅　批日本警方未重視使館報案

▲▼位於東京的中國駐日大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐日大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸駐日本大使館日前遭日本自衛隊現役尉官持刀闖入，造成安全疑慮，此後還發生網路恐怖威脅，中國駐日本大使館臨時代辦施泳批評，日本警方未充分重視相關報案、調查進展有限，「已多次向日方交涉，要求加強保護並追查涉案人員。」

《央視新聞》報導，當地時間16日下午，中國駐日本大使館舉行新聞發佈會，臨時代辦施泳向媒體介紹了近段時間以來，駐日使館接連遭受到恐怖威脅的情況。

▲中國駐日本大使館臨時代辦施泳。（圖／翻攝央視新聞）

▲中國駐日本大使館臨時代辦施泳。（圖／翻攝央視新聞）

施泳表示，3月5日有自稱由前警察與前自衛隊成員組成的團體寄送恐嚇信，揚言攻擊使領館，然而，使館報警後，日本警方未給予足夠重視，也未採取有效措施，相關情況至今未查明。

施泳提到，在該起恐嚇事件發生19天後，一名現役自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入使館，使館隨即向日本外務省與警方提出交涉。此外，3月31日另有一名自稱應急預備自衛官的人士透過網路發出威脅，聲稱在使館內安裝遙控炸彈，使館報警後，日本警方當天進行近兩小時排查。

施泳強調，上述事件違反國際法，並威脅外交人員與館舍安全，根據《維也納外交關係公約》規定，駐在國須採取措施保障使館安全，但使館認為日方未充分履行相關義務。

據悉，距離首起恐嚇信事件已超過40天，中國駐日使館與日方交涉近30次，但案件仍未取得明確進展，使館方表示，已要求日方加快查明案情並依法處理，確保相關安全問題不再發生。

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