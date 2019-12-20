爭3.1億補貼判敗訴！國道收費員怒集結「蛋洗法院」：蔡英文承諾跳票

▲國道收費員爭取補貼遭判敗訴，憤怒聚集法院前抗議、投擲雞蛋。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

國道收費員自救會爭取資遣從優專案補貼，但政府承諾卻跳票，補償金額被打折，甚至還有收費員一毛錢也拿不到，因此憤而提告請求行政院、勞動部應給付3.1億元補貼。但台北高等行政法院19日卻宣判自救會敗訴，成員為此大感不滿，19日集結抗爭，憤怒的眾人還一度蛋洗法院。

高速公路自2013年底全面改為電子收費，導致國道收費員因此失業，雖然遠通電收公司願負起資遣、安置員工責任，但收費員認為遠通缺乏誠意，且安排的工作也無彈性，因此自組自救會爭取權益，並於2016年與行政院政務委員林萬億、時任勞動部長的郭芳煜協商，以專案補貼、工作安置、優惠退離等給付條件達成協議，947位收費員都試用，但最終蔡政府的承諾卻跳票，補償的金額被打了6、7折，甚至還有收費員一毛補償都拿不到。

自救會為此提出告訴，請求行政院、勞動部給付3.1億元補貼，但台北高等行政法院認為，自救會並不是一個正式的法人團體，且當初協議好的專案補貼並非行政契約，因此駁回自救會請求，判其敗訴。

▲現場地面滿是破碎的蛋殼，前來支援的警方也被砸到一身蛋液。（圖／東森新聞）

判決結果出爐後，引發自救會成員不滿，19日身穿橘色上衣在法院門口集結，拉著布條、情緒激動表達抗議訴求，甚至還一度朝著法院大門扔擲雞蛋；現場警方不敢大意，全副武裝站成一排，將抗議群眾隔開，還有員警身上沾滿蛋汁，場面相當火爆。

「這個法院，根本一點都沒有用！」自救會成員悲憤地表示，「宣判我們輸了，法院是拿政府的誠信在地上踐踏，因為我們每個人的年資不太一樣，所以算法完全是由勞動部去算出來的，和之前協議的金額不一樣！」對於協商結果跳票，收費員表達強烈不滿，強調對於蔡英文給的承諾「一步都不會退讓」，將會持續抗爭到底。

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▲自救會成員強調絕不退讓，將持續抗爭到底。（圖／東森新聞）