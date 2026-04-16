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大陸 大陸焦點 特派現場

復古風還是消費降級！陸青年流行打散酒　小酌二兩白酒只要3塊錢

▲微醺「喝散酒」成為大陸年輕族群消費新型態。（圖／翻攝觀察者網）

▲微醺「喝散酒」成為大陸年輕族群消費新型態。（圖／翻攝觀察者網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸年輕世代近來興起一股「打散酒」的消費模式，也就是以低單價、小份量飲酒為主，一次花費數元人民幣即可小酌，被視為結合「微醺經濟」與「嚐鮮」高性價比的新型飲酒趨勢，有別於過去杯、瓶、箱，甚至是豪飲的飲酒文化，引起外界討論究竟是消費降級帶來的現象，還是小酌怡情的復古風興起。

《觀察者網》報導，成都，夜裡十點多，氣溫有點微微下降，幾十米外的燒烤攤飄來一陣油煙，夜市的吵嚷聲和往來車輛的喇叭聲混在一起，「唐三兩打酒鋪」的招牌透著燈光安靜地亮著，成為這片煙火氣的主角之一。

▲微醺「喝散酒」成為大陸年輕族群消費新型態。（圖／翻攝觀察者網）

一段時間以來，大陸民間興起的「打酒鋪」有別於傳統酒吧或專賣店，主打現打現裝、按量購買，價格透明且門檻低，顧客可依需求購買少量酒品，例如，二兩白酒僅需約3元人民幣，吸引不少年輕族群下班後小酌放鬆。

以成都為例，部分店家推出「89元（人民幣，下同）3小時無限暢飲」方案，顧客可自由選擇精釀啤酒、白酒、梅酒等品項。有消費者透露，相較於酒吧，在街邊消費價格較低、氣氛較輕鬆，適合作為紓壓方式之一。

據了解，這類型的打酒鋪多設於住宅區周邊，鎖定高回購率的小資客群，而非商圈流量，酒品命名則多以「濃香」、「醬香」等風味分類，對應知名白酒風格，創造不同IP，方便消費者辨識口感。

▲微醺「喝散酒」成為大陸年輕族群消費新型態。（圖／翻攝觀察者網）

價格上，多數散酒遠低於品牌瓶裝酒，例如，部分濃香型白酒每50毫升售價約6至9元，整體價格較親民。店員表示，酒體並非來自知名酒廠，命名僅用於風味指引。

此外，業者也發展出「打酒車」等新型流動販賣模式，進駐夜市與市集，以較低成本拓展客源。部分品牌還與其他飲品或酒類合作，推出複合風味產品，強化女性市場與外送服務。

外界分析，打酒鋪興起與多項因素相關，包括消費者對品牌溢價的質疑、酒類市場庫存壓力，以及年輕族群偏好「微醺」而非大量飲酒的習慣改變，業者試圖透過低價、小量與多樣化選擇，吸引更多消費者進入市場。

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