14歲國中生廁所「口鼻噴血」暴斃！警調查「意外死亡」結案…驗屍報告出爐逆轉

▲國中生在廁所內離奇暴斃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省虞城縣日前發生一起校園死亡案，14歲的國中生小迪（化名）上體育課時去了趟廁所，卻癱坐在大便池，隨後搶救無效去世。事發時當地的教體局曾說明，小迪死於疾病意外，不存在校園霸凌、教師體罰的現象。不過近日屍檢報告出爐，證明小迪並非病死，而是死於「頭部接觸鈍性物體致顱腦損傷死亡」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在10月25日下午，小迪上體育課時去了一趟廁所，卻癱坐在大便池上，讓同班同學嚇傻通報老師。體育老師得知消息，立刻衝進廁所，將小迪抱出，送到醫院搶救，但小迪仍不幸身亡。

小迪的父親當時在外地出差，聽到兒子在學校出事，感到相當緊張，立刻打電話給妻子，要求妻子到醫院看看。小迪的母親指出，自己大約下午3點接到電話，「說是孩子班主任聯繫到他，說孩子在學校出問題了，送醫院去了。」

▼一名自稱兇手的人告訴小迪的父親小迪遭到霸凌的過程。（圖／翻攝《今日頭條》）



事件發生後，小迪的家人為了查出真相，調閱了校內的監視器，發現小迪在前往廁所的路上，曾出現雙腿發軟的情況，被同學扶到花圃邊休息，但隨後自行走入廁所，接著就是看到老師、學生趕往廁所，小迪被抱了出來。

此外，小迪的父親指出，自己見到孩子最後一面時，發現孩子口、鼻有出血的情況，嘴唇還有外傷，當天他送孩子前往學校時，曾讓孩子穿上一件黑色外套，但事發後孩子那件外套的白色內襯卻消失了，因此他懷疑，小迪可能生前被打成內傷，但不敢出聲。

小迪準備出殯時，家人曾抬著棺材到學校，希望校方、警方能認真徹查，讓真相大白，但因為行為太過激動，被警方帶回派出所調查。小迪的家人、校方在警方的協調下達成協議，校方一次性賠償喪葬費、精神撫慰金等款項，讓這件事情落幕。事件發生後，當地的教育體育局曾兩度說明，經過多方認定，小迪的死因排除他殺，初步認定為疾病意外死亡，不存在教師體罰、校園霸凌的現象。

▲14歲國中生廁所暴斃，驗屍結果出爐逆轉。（圖／翻攝《今日頭條》）



不過，小迪的父母感到相當不甘，忍痛讓剛下葬的孩子起屍送檢，沒想到鑑定結果打臉了教體局。屍檢結果指出，屍表檢驗當中，其他部位並無異常，但額頭髮際上方中線右側有挫傷，雙側鼻腔有暗紅色血痂附著，下唇左側也有黏膜挫傷。

小迪的顱腦病理檢驗報告結果顯示，小迪的大腦雙側項枕部有廣泛性蛛網膜下腔出血，大腦腦迴增寬，腦溝變淺，雙側小腦扁桃體疝形成等頭部損傷特徵，意味著小迪是因為頭部接觸鈍性物體致顱腦損傷死亡。

此外，還有一名同學加了小迪父親的微信，向小迪父親坦承，事發前他曾要求小迪關宿舍的燈，但對方不肯，因此把小迪騙到廁所，找了3名同學對著小迪痛毆，「打十幾分鐘的時候，他就快不行了。」目前小迪的父母已將證據交給當地警方，當局正在為此展開調查，詳細事件發生原因，仍在進一步釐清當中。

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