徐巧芯亮「蕭敬嚴攻擊本黨事證」　轟：國民黨要幫綠媒養議員？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭過去在大罷免時期諸多言論對黨不利，加上已被國民黨考紀會處分停權一年，讓國民黨立委徐巧芯等藍委認為蕭沒資格參選。徐巧芯今（17日）受訪時拿出一本「有關蕭敬嚴攻詰本黨、黨內單位及同志之事證」表示，國民黨什麼時候這麼大度，還要去幫綠媒、幫民進黨去養一個議員呢？如果國民黨淪落到要幫其他的政黨來養議員的話，那也是蠻不可置信的事。

對於蕭敬嚴遭停權一年，但仍贏得初選，徐巧芯表示，蕭敬嚴他現在是被停權一年的狀態，所以代表說，考紀會講得非常清楚，如果說他在20天內的申訴沒有成功的話，就是沒有辦法提名的。

徐巧芯提到，黨團這次有製作一份「有關蕭敬嚴攻詰本黨、黨內單位及同志之事證」，厚厚一疊，上面記錄曾經被蕭敬嚴傷害或是惡意攻擊的立法委員，真的不只一位，她算過大概有超過三十位左右。

徐巧芯指出，這一屆的立法委員們是非常團結的，無論是過去的大罷免的過程當中，但他卻落井下石，徐巧芯隨即翻一頁念出，「蕭敬嚴說國民黨淪落到要找館長出招，真的很悲哀」、「朱立倫不同意罷免票催不出來」，事實上朱立倫在大罷免過程當中給了大家很多的幫助，所以她覺得這話是不公正的。

徐巧芯再說，昨天三立的主持人直接的表態說「他的民調是由所謂台派跟新台派灌出來的」，這件事情蕭敬嚴完全沒有任何的反駁，「你利用三立媒體主持人的說法，然後來攻擊自己的黨內同志，這不就回到了過去我們所認識的這個蕭敬嚴了嗎？所以先前這個低調都是演的嗎？」。

徐巧芯說，「國民黨什麼時候這麼大度，還要去幫綠媒、幫民進黨去養一個議員呢？我不曉得其他人，我自己個人是沒有這麼大的包容心啦，如果國民黨淪落到要幫其他的政黨來養議員的話，那這個是讓大家也覺得蠻不可置信的事」。

對於昨日徐巧芯也痛批，新北市黨部跟組發會就是一坨屎。徐巧芯說，其實考紀會已經多次提醒新北市黨部跟組發會說，蕭敬嚴的停權已經生效了，所以昨天非常多的黨員，以為蕭敬嚴已經被提名了，但根本沒有這件事情。所以她覺得這個處理簡直是莫名其妙。

徐巧芯強調，她不是只針對汐止，是在整個提名的過程當中，從先前的新竹、台中、宜蘭，到現在還懸而未決的彰化，組發單位是不是要把心力放在「提名如何讓2026年勝選」上面，而不是去包庇一個長期在綠營政論節目、幫綠營講話攻擊自己人的人呢？