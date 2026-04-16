鄭習會後　國民黨中常委：應以積極姿態推動兩岸青年深入交流

▲國民黨中常委兼青工總會總會長鄭任宗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／長沙報導

2026海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會（下簡稱「青交會」）今（16）日在長沙開幕，國民黨派出兩位中常委與會，其中鄭任宗表示，應當以更開闊的胸懷、更積極的姿態，推動兩岸青年在科技上、教育上、文化經濟等各領域的深入交流，通過交流互相學習、取長補短，通過合作獲取智慧，共同應對挑戰。

大陸國台辦副主任趙世通、湖南省委常委隋忠誠、國民黨中常委兼青工總會總會長鄭任宗出席活動開幕式並致辭，湖南省台辦主任馮海燕、大陸全國台企聯會長李政宏、國民黨中常委高思博等500餘名兩岸青年代表、企業家、創新創業團隊等參加。值得注意的是，三位致辭者都不約而同提到了鄭習會。

鄭任宗致辭時，引述國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平舉行會見時的談話指出，兩岸青年彼此欣賞、相互砥礪，一起成長，這樣兩岸關係才會不斷地正向發展，可長可久。

鄭任宗認為，當前世界格局正在發生深刻的改變，中華民族的偉大復興需要兩岸青年攜手努力，我們應當以更開闊的胸懷、更積極的姿態，推動兩岸青年在科技上、教育上、文化經濟等各領域的深入交流，通過交流互相學習、取長補短，通過合作獲取智慧，共同應對挑戰。

鄭任宗呼籲兩岸青年勇於擔當，做兩岸關係和平發展的參與者以及推動者，消除誤解，增加理解的橋樑及紐帶；開拓創新，在新時代的浪潮中共同找到發展的機遇。他說，國民黨青工會將會在此過程中，支持兩岸青年搭建更多的平台以及橋樑，開展更多的務實合作。

▲國民黨中央委員徐韜。（圖／記者陳冠宇攝）

國民黨中央委員徐韜於現場受訪表示，鄭麗文此行是對於兩岸關係接下來發展的重要定海神針，對所有在大陸發展的台灣人來說也是定心丸，因為國民黨會努力保障兩岸人民之間更好的交流和發展。

另被問及是否希望有大陸青年赴台交流，徐韜直言非常期待能有機會，他舉例，馬英九基金會曾多次帶大陸青年團體赴台，他相信鄭麗文會延續此路線，甚至更加發揚此路線，帶領更多大陸青年也到台灣走走看看。

徐韜指出，對於兩岸年輕人來說，這類交流可以建立彼此的親情和友誼，這是無論民進黨當局如何阻攔，都不太可能真正地阻止，兩岸青年的交流一定會更加走深、更加走近。

近年來，湖南先後舉辦海峽兩岸（湖南）青年交流發展大會、海峽兩岸少數民族交流暨海峽兩岸少數民族音樂節、中華傳統文化與現代文化融合交流、台灣學生「愛·在芒果」實習交流等活動，吸引許多台灣青年赴湖南交流。

此次大會後，湖南還將舉辦系列湘台青年交流活動，涵蓋文化溯源、實習就業創業、體育賽事、校際交流、法律和醫衛交流等大類，為湘台同胞和青年搭建友誼的橋樑。

此外，結合「智匯瀟湘 才聚湖南」大專院校畢業生留湘來湘就業創業專場招聘活動，本次大會面向兩岸青年發布覆蓋一、二、三產業共955個就業崗位，計劃招聘5731人。

▼國民黨中常委高思博也出席開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）