力挺台灣囝仔宣達團　彰化綠營鼓勵廣發「投給國民黨、台灣變香港」文宣

▲民進黨彰化縣黨部力挺台灣囝仔宣達團。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣囝仔宣達團14日在和美鎮發「投給國民黨、台灣變香港」、「大陸人享用台灣健保醫療資源」等4張宣傳文宣，被藍營痛批出「奧步」攻訐、抹黑報警處理，19日綠營開記者會嚴正駁斥，並表示藍營「企圖掩蓋事實真相」，未來將與台灣囝仔宣達團站在同一線，主委邱建富還在文宣上署名，宣示力挺的決心。

台灣囝仔宣達團上午在民進黨團彰化縣黨部一同召開記者會，說當天獲報得知消息後，立即指派辦公室主任到和美分局瞭解實際情況並表達關懷之意，根據檢視發送的文宣品所陳述內容皆為事實，並無不妥，也沒有抹黑藍營對手，更何況當天檢察官裁示後無保交保，證明台灣囝仔何來抹黑國民黨候選人。

▲台灣囝仔宣達團員現聲說法。（圖／記者唐詠絮攝）

其中有1張文宣，是從「立法院公報」白紙黑字記載，而台灣囝仔也說，他們不是民進黨的青年軍，是一群自發性的公民團體，這些是立法院公布的資料，難道是假的嗎？

邱建富說，全世界都看見香港的近況，一定要下架吳斯懷、下架國民黨，為了表示支持青年世代的義舉，也針對被指控的文宣品鼓勵宣講團堅持理念，親筆簽字以示負責。

▲民進黨彰化縣黨部主委邱建富在文宣上簽名。（圖／記者唐詠絮攝）

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