綠營狂批吳敦義性別歧視　王淺秋嗆「標準不一」：蔡英文被波特王撩就欣然接受

▲王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義稱總統蔡英文「衰尾查某」引發歧視女性爭議，台北市議員羅智強喊話要吳敦義道歉，對此，韓國瑜競辦總發言人王淺秋19日直言，她也認為該言語用詞有檢討空間，至於是否道歉交給吳主席智慧判斷決定。她也強調，網紅波特王跟總統直播時提到「插畫家」、「叉燒包」等撩妹言語，不也都是一種性暗示嗎？「如果是波特王就欣然接受 ，其他人做現場表述，即使意思不是這樣，她也會強烈聯想和反彈，總統標準非常不一致，太奇怪了。」

韓國瑜競選辦公室19日召開記者會，發言人何庭歡批評日前蔡英文連任競辦發言人顏若芳，誤將同名粉專誤認是她，還要求她針對粉專上的言論道歉，質疑蔡總統自己身為女性，卻放任幕僚以不具名方式，在媒體發表物化女性言論，形容她是「花瓶」，難道不是物化女性嗎？

▼韓辦發言人何庭歡。（圖／記者屠惠剛攝）

何庭歡指出，蔡英文曾說「身為女總統，她的使命就推動女性賦權，希望大家不要再稱她女總統，難道這就是妳推動的女性賦權嗎？發言人烏龍指控代表妳的立場嗎？」她呼籲，消除歧視不應是短線選舉操作工具，「朝野應共同檢討，對於消除歧視一視同仁，我們希望不要因為對象不同就有雙重標準，希望無論執政黨、在野黨都應一起尊重包括女性在內的不同族群，雙邊都有檢討的空間。」

何庭歡強調，無論朝野都不應在言論歧視、侮辱、甚至霸凌不同族群的人，也不要再有特定人士試圖用歧視當作選舉炒作的工具，呼籲綠營不要再把女性平權言論當成泛政治化的工具。

王淺秋則表示，歧視是相當主觀的感受，現在卻變成選舉炒作話題，網紅波特王跟總統直播提到「插畫家」、「叉燒包」等撩妹言語，不也都是一種性暗示嗎？為何蔡總統就不會覺覺得被歧視？難道「只要網友喜歡有什麼不可以」，她批評，總統之尊被不同人罵出來，她就有不同反應 ，波特王就欣然接受 ，「但其他人做現場表述，即使意思不是這樣，她也會強烈聯想和反彈，總統標準非常不一致，太奇怪了。」