陳建仁任蔡英文特使28日出訪帛琉　出席台帛建交20週年活動

▲副總統陳建仁。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

總統府19日宣布副總統陳建仁將擔任總統蔡英文的特使，於本月28日前往我太平洋友邦帛琉，參加台帛建交20週年相關慶祝活動。

陳建仁此行共3天2夜，期間將會晤帛琉總統雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)，並了解兩國在各領域的合作成果，以及代表政府鼓勵第一線的外交人員。

在規劃上，陳建仁將於12日28日下午啟程，展開「帛誼專案」，與夫人羅鳳蘋前往我太平洋友邦帛琉進行3天2夜的訪問，預計12月30日返抵國門。

外交部次長徐斯儉表示，台灣與帛琉共和國在1999年12月29日建交，兩國邦誼今年正好滿20週年，為了展現我國對台帛關係的重視，持續深化兩國友好邦誼，蔡英文特地指派副總統陳建仁擔任總統特使，出席兩國在帛琉共同舉辦的建交20週年慶祝活動。

此外，徐斯儉指出，為展現我國與太平洋友邦在南島文化的連結，訪問團也特別邀請去年在南非獲得世界合唱比賽金牌的高雄寶來國中校友所組成的尼布恩合唱團赴帛琉演出，推廣我國原住民文化與音樂之美。

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