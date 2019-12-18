輸高捷＆機捷！他搭北捷忘帶錢包「沒手機支付GG」　網同感：全台最慢

請繼續往下閱讀...

▲網友日前忘記帶錢包出門，只得改叫計程車。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

桃園捷運公司宣布明（2020）年1月底前信用卡感應支付將上線，同時支援Apple Pay、Google Pay等支付功能，智慧過閘更進化。就有網友抱怨，日前準備搭乘北捷上班時發現忘了帶錢包，無奈目前不支援使用手機、信用卡等支付方式，只得咬牙叫小黃。

網友17日晚間在PTT發文，想起上個星期有天太晚下班，就申請搭乘計程車回家；隔天早上一如往常搭著接駁車去捷運站，結果包包一摸發現錢包不見了，悠遊卡也在裡面，「仔細一推敲就是昨天下班忘在公司」！眼下是身無分文，最後他為了上班不遲到，還是忍痛叫了小黃，用手機支付刷下去，「痛心」、「GG」！

後來看到機捷開放行動支付，他就再次想到上次的悲劇，如同早些時日曾在倫敦地鐵用過類似的服務，只有方便2個字可以形容，「北捷上下班人數那麼多，有時他X的出站卡夾裡卡片感應逼不到，都感覺背後的人想把我踹出去！」

他無奈表示，就算是北捷近日曝光的新支付服務「悠遊付」，也離真正的方便有一段距離，畢竟民眾過閘門還是要先打開app再進行掃碼，「一失誤後面又要踹人了」。

▲高捷與桃捷2020年1月將開放信用卡感應乘車。示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝VISA官網）

網友說，希望有天搭捷運時能看到Apple Pay、Google Pay等各種支付通吃，乘客不用特別去更換SIM卡，只要拿出手機就能優雅進出，外國人來台灣也不用特別去買悠遊卡或下載app，綁定信用卡就可以直接進出站了，「感覺很友善又省了很多麻煩，對觀光客這也真的很方便啦。」

文章貼出後，吸引不少網友表示支持，「希望北捷快點開放」、「明明軟、硬體都到位了，為什麼就是不開放」、「以觀光立場真的該開放，光是給外國客用不額外辦東西就有方便到」、「早就該開了」。

不過也有些網友認為，目前仍有其他方式可代替，且對北捷嘗試新科技不用太期待，「應該還要很久吧，不然悠遊付誰還要用」、「三爽（Samsung）Pay喊了很久，還是沒開通」、「NFC SIM很好用啊，都用快5年了」、「高捷笑而不語，Mastercard早就爽爽刷了......月底要去天龍國還要特地把悠遊卡放入錢包。」

▼悠遊卡公司今年4月與Samsung Pay簽約合作，不過目前服務尚未開通。（圖／資料照）