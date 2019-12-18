想買無線充電板放公司…鄉民秒勸退！理由曝光　過來人2點超滅火：會過熱

▲無線充電正夯。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現代科技越來越進步，尤其是智慧型手機，不僅能臉部辨識解鎖，還可以無線充電，不再需要準備實體充電線，就有網友在PTT發文，說自己想買充電板放公司。但討論到無線充電，有人雖然推崇，大部分的人卻直言不方便，「沒有比較方便就沒在用了」，並紛紛點出無線充電的缺點。

一名網友在PTT的WomenTalk板上貼文「各位有用無線充電嗎？」文中表示，對於手機都放固定位置的他，認為無線充電真的很方便，「桌上擺個直立式的手機座，床頭櫃也擺個不用對準的大型充電版。」現在則在考慮要不要買一個放公司，「反正在公司的時間有80%都待在座位上，搭機捷也不需要用隨時會斷的轉接器，直接放上即可。」原PO說，由於線材變成固定不動，這樣也更方便藏線理線。

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▲連機捷都設有無線充電，任何型號手機都適用。（圖／桃捷提供）

看到貼文後，網友卻紛紛開勸不要買，因為用起來不方便、一定會後悔，「 一樣要接線啊！只是線從接手機改成接無線充電器而已，沒有比較方便就沒在用了」、「沒有很方便欸 有時候就想要邊用邊充」、「用了一年多，只有睡覺時用……還是插線吧！」

其他人則是點出無線充電別項缺點，「充很慢，沒放好位置手機會很熱」、「慢死人了，等充飽要到民國幾年」、「還是用有線充比較快」、「現在的無線充電不是真的無線充電」、「真正的無線充電是像你收聽廣播一樣，只要在發射源附近就可以接受到脈衝然後充電」、「不能邊充邊玩，浪費時間。」

一名過來人也用經驗分享，「我曾經是愛用者，但是後來覺得沒有很方便，因為我每次放上去都還會等個1、2秒等他出現正在充電的圖示，如果沒出現就重放。然後有時候會有過熱的問題，起床才發現手機超燙，後來就不用了。」也就是用無線充電板不僅不方便，還可能有過熱問題，難怪讓過來人也滅火。

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