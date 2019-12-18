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側臉也精緻炸！越南學生妹手抓馬尾…眼神撩翻　1張甜笑「激似Angelababy」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

▲越南學生妹撩起長髮，也撩走許多男網友的心。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

網搜小組／鄺郁庭報導

自從越來越多網友大推越南妹子，不少台灣男生發現越南女孩不僅顏值高，白皙皮膚加上傲人身材，整個就是異軍突起、地位大飆升。日前就有網友在PTT表特版發文，分享一位越南學生妹的一系列美照，讓人忍不住陷入愛河，「已戀愛」、「我老婆」、「也太混血感了吧」、「撩頭髮那張整個煞到我……」

有網友在PTT的Beauty板上分享一位越南正妹，文中貼出10張照片跟1個GIF動圖，成功吸引其他人注意。仔細看看這位小女生，外型條件說是小模都不意外，五官精緻得像是混血兒，光滑白嫩的好皮膚感覺吹彈可破。但看看她的全身照，還帶著嬰兒肥的稚嫩小臉，卻配著姣好、凹凸有致的魔鬼身材。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

▲學生妹五官相當精緻，看起來超像模特兒。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

這位越南妹除了穿著傳統服飾，也有穿著學生制服的照片，其中一張她和其他學生一起席地而坐，一手撩起長髮束成馬尾的側顏讓鄉民秒戀愛，「為啥不少越南看起來都像是混血呀」、「越南正夯，真的很正，驚為天人」、「不知為何想摟著她吃韓式辣味鍋貼」、「有幾個角度有Angelababy的fu欸！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

▲有網友說，這張照片看起來有像Angelababy。（圖／翻攝自Facebook／Khương Thị Thanh Hằng）

就有人找到這位越南學生妹的臉書IG，本名「Khương Thị Thanh Hằng」的她，臉書上有1.7萬人追蹤，IG則有2820個追蹤著。從她社群軟體上的相片也可以看到她經常分享日常，每篇動態都附有滿滿的美照，可以清純也可以誘人的形象，外加一雙會說話的眼睛，難怪讓男粉絲暴走。

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