陳其邁曾喊高捷延伸林園！　韓國瑜斥「變相跳票」：交通部卡經費





▲韓國瑜、陳其邁。（合成圖／資料照）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

行政院副院長陳其邁在2018年競選高雄市長時，曾表示當選後要將捷運延伸至林園區，然而最後卻輸給對手韓國瑜。事隔1年，身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜17日突然批評陳其邁，認為對方「選前承諾選後不認帳」，選完後完全不管林園。

韓國瑜17日受訪時表示，高雄市民每人平均負債8萬8000元，是全國第一高，民進黨平常執政不認真，一到選舉大撒幣，陳其邁很多選前的承諾，選完後完全不認帳，高雄人已經看清楚，最明顯就是林園捷運，選前蔡英文跟陳其邁是怎麼說的，選完之後完全不管林園。

韓國瑜競選辦公室也提到，韓國瑜戶籍就設在第四選區的林園，總統蔡英文和當時擔任立委的陳其邁，去年11月允諾捷運延伸到林園，當時還宣稱要共同完成林園人的期待，但韓國瑜上任後，進行小港延伸到林園的可行性研究，交通部卻不給經費，還是高市府用第二預備金支付，遺憾陳其邁選前說一套，選後升官後做一套。

關於韓國瑜提及高雄市民每人平均負債8萬8000元，高雄市政府表示，為了健全財政，市府不斷衝刺農漁產品訂單、鼓勵青年創業、全力招商引資、活絡庶民經濟、提升觀光住宿旅客，每項數字與去年同期相比都是大幅成長。

高雄市政府說，但高雄市累積負債高達3300億元，無法馬上解決，況且高雄市財政長期因人事成本佔歲出比例超過50%，有重新檢討之必要。對於陳菊市長留下的一切，不管是3300億債務或是路上的五千個坑洞，市府團隊都會盡全力補救並力求做到最好。