快訊／不分區政黨票號次抽籤　民進黨⑭、國民黨⑨、時代力量⑥、親民黨 ③、民眾黨⑮





▲民進黨政黨票。（圖／記者林悅攝）

記者楊蕓、蔣婕妤／台北報導

中選會18日上午舉行第10屆全國不分區政黨號次抽籤，本屆選舉總計有19個政黨要搶不分區席次，根據抽籤結果，民進黨抽到14號、國民黨抽中9號、親民黨抽中3號、時代力量抽到6號、台灣民眾黨抽中15號。

中選會上午辦理政黨不分區號次抽籤，民進黨由副秘書長林飛帆代表、國民黨由黨團總召曾銘宗代表、親民黨由祕書長李鴻鈞代表，台灣民眾黨則由秘書長張哲揚代表出席抽籤。

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，共有3組總統、副總統選舉候選人，412位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及11位山地原住民立法委員候選人完成登記；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉則有19個政黨，共提出217位候選人名單。

本屆立法委員選舉，小黨參選爆炸，共有19個政黨登記要搶不分區席次，包括民進黨登記33席、國民黨登記31席、親民黨登記22席、勞動黨登記2席、綠黨登記6席、台灣民眾黨登記28席、台灣團結聯盟登記7席、國會政黨聯盟登記6席、時代力量登記11席、宗教聯盟登記8席、台灣基進登記6席、新黨登記10席、台灣維新登記6席、台澎黨登記4席、中華統一促進黨登記7席、喜樂島聯盟登記6席、合一行動聯盟登記8席、一邊一國行動黨登記6席及安定力量登記10席。

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