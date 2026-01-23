小三通25週年座談登場　邱垂正：不只是航線，更是安全與發展關鍵

▲小三通25週年未來展望座談會於國立金門大學登場。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

適逢「小三通」啟動25週年，大陸委員會今（23）日委託國立金門大學舉辦小三通25週年未來展望座談會。陸委會邱垂正主委指出，小三通已成為穩定兩岸關係、促進金馬發展及維護國安的重要一環。

陸委會邱垂正主委在致詞時表示，「小三通」已不再只是交通往返的航線，而是政府循序推動兩岸和平穩定的重要政策工具，同時也是帶動金門、馬祖地區繁榮發展，以及落實安全管理、維護國家安全的關鍵機制，三者彼此緊密相連。

邱垂正指出，25年來「小三通」歷經兩岸情勢起伏、溝通不確定性、SARS與COVID-19疫情等衝擊，以及兩岸直航競爭所帶來的邊緣化壓力，能持續運作至今，仰賴中央與地方政府協力推動，展現高度的治理韌性。未來也將持續精進服務品質，提供旅客更安全、便捷與舒適的通行環境，促進金馬地區永續發展。

座談會中，學者專家聚焦「小三通」對金馬及兩岸在經濟、社會、政治與安全層面的影響，並關注陸方推動離島融合發展政策可能衍生的依賴風險。與會學者呼籲，面對中國大陸帶來的安全挑戰與統戰滲透，中央與金馬地方政府須持續深化合作，凝聚共識與韌性，在確保國家安全與整體利益前提下，穩健推動離島發展。

此外，金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府祕書長張瑞心、以及曾參與「小三通」實務運作的人員也分享第一線經驗，並提出多項對金馬未來及國家長遠發展的建言，為「小三通」下一個25年提供重要參考。