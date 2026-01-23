　
小三通25週年座談登場　邱垂正：不只是航線，更是安全與發展關鍵

▲▼小三通25週年未來展望座談會於國立金門大學登場。（圖／記者鄭逢時攝)

▲小三通25週年未來展望座談會於國立金門大學登場。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

適逢「小三通」啟動25週年，大陸委員會今（23）日委託國立金門大學舉辦小三通25週年未來展望座談會。陸委會邱垂正主委指出，小三通已成為穩定兩岸關係、促進金馬發展及維護國安的重要一環。

今年為兩岸「小三通」實施25週年，大陸委員會23日委託國立金門大學舉辦「小三通25週年未來展望座談會」，邀集產、官、學界代表齊聚金門，回顧制度發展歷程並探討未來方向。

陸委會邱垂正主委在致詞時表示，「小三通」已不再只是交通往返的航線，而是政府循序推動兩岸和平穩定的重要政策工具，同時也是帶動金門、馬祖地區繁榮發展，以及落實安全管理、維護國家安全的關鍵機制，三者彼此緊密相連。

邱垂正指出，25年來「小三通」歷經兩岸情勢起伏、溝通不確定性、SARS與COVID-19疫情等衝擊，以及兩岸直航競爭所帶來的邊緣化壓力，能持續運作至今，仰賴中央與地方政府協力推動，展現高度的治理韌性。未來也將持續精進服務品質，提供旅客更安全、便捷與舒適的通行環境，促進金馬地區永續發展。

座談會中，學者專家聚焦「小三通」對金馬及兩岸在經濟、社會、政治與安全層面的影響，並關注陸方推動離島融合發展政策可能衍生的依賴風險。與會學者呼籲，面對中國大陸帶來的安全挑戰與統戰滲透，中央與金馬地方政府須持續深化合作，凝聚共識與韌性，在確保國家安全與整體利益前提下，穩健推動離島發展。

此外，金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府祕書長張瑞心、以及曾參與「小三通」實務運作的人員也分享第一線經驗，並提出多項對金馬未來及國家長遠發展的建言，為「小三通」下一個25年提供重要參考。

相關新聞

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

金門某國小1月20日校園餐點中，草莓餡蛋糕疑似出現異樣，金門縣衛生局接獲通報後立即啟動食安應變，稽查供應商並追蹤學童健康，確認5名學生一度傳出不適，但目前皆已恢復正常。

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

關鍵字：

金門新聞金門小三通陸委會

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

