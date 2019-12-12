ET民調／「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.%　宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

▲黃國昌、宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

2020總統與立委大選進入倒數30天，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在政黨票方面，民進黨的支持度為28.8%，國民黨27.7%，民眾黨、時代力量的支持度皆有顯著上升，親民黨下跌2.1個百分點，有無法通過5%門檻的危機。

相較於11月25日的調查結果，《ETtoday新聞雲》最新的調查數據指出，民進黨的政黨票支持度為28.8%，雖然少了3.5個百分點，但在個政黨排名中仍暫時領先，國民黨政黨支持度為27.7%，沒有過大的起伏。

值得注意的是，近來打出「亡昌感」的時代力量，立委黃國昌追打韓國瑜家族砂石案，曝光度大增，政黨票支持度也從4.8%上升至6.9%，增加了2.1個百分點，

經常與時力隔空交火的民眾黨，政黨票的最新支持度則為12.6%，與前次調查結果相較，也增加了2.2個百分點。

至於五度上戰場選總統的宋楚瑜所帶領的親民黨，即使有鴻海創辦人郭台銘的相挺，政黨票支持度從4.7%下跌至2.6%，距離可分配不分區立委席次的5%門檻越來越遠，2020是否會成為親民黨的「終橘之戰」，後續可以觀察。

另外，在區域立委支持度方面，根據最新調查結果，民進黨支持度為30.2%，國民黨28.8%，其他依序是民眾黨11.1%、時代力量6.0%、親民黨1.7%。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月4日至12月8日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2,815份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.85%。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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