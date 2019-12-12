ET總統民調／蔡英文46.6%領先韓國瑜　這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選進入倒數衝刺階段，藍綠總統候選人的民調持續擴大，國民黨總統候選人韓國瑜痛批對手做假民調，甚至還要支持者接到電話時要喊唯一支持民進黨總統候選人蔡英文，掀起輿論與網路熱議。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，蔡英文以支持度為46.6％遙遙領先韓國瑜的24.5％，親民黨候選人宋楚瑜則持續墊底，支持度為7.2％。

若與《ETtoday新聞雲》前次在11月25日調查的結果相較，蔡英文支持度從44.4％微幅增加至46.6％，增加2.2％；韓國瑜支持度則從30.3％下降至24.5％，減少5.8％；蔡英文與韓國瑜兩人的支持度差距從14.1％增加為22.1％。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間於2019年12月4日至12月8日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2,815份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.85％。

另外，在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲ETtoday總統民調。（圖／ETtoday民調中心）



對於韓國瑜民調持續低迷，日前他呼籲支持者接到民調電話時一律回答「唯一支持蔡英文」，並聲稱這是為了反制假民調的策略。為了推估受訪者是否受到韓的號召，在回答總統支持度時，不想真實回答支持韓國瑜，轉向支持蔡英文的比例，《ETtoday新聞雲》在民調中特別詢問受訪者在2016年的總統投票行為，做民調校準的依據。

從交叉分析中可以發現，在這次調查中表態支持蔡英文的民眾中，有6.1％在2016年投給國民黨候選人朱立倫，1.8％投給親民黨候選人宋楚瑜，這兩個族群是最有可能在此次調查中，其實是韓國瑜的支持者，卻在民調中宣稱支持蔡英文的潛在民眾。

若將這兩個族群的支持度從蔡英文的支持度中扣除，並加在韓國瑜的支持度中，則調整後蔡韓的支持度分別為42.9％與28.1％，兩人仍存在14.8％的支持度差距，和11月25日調查的支持度差距14.1％相比，仍增加了0.7％。

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