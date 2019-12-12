ET民調／「分裂投票」韓國瑜最危險　民進黨區域立委30.2%有機會拼過半　

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選除了最受矚目的總統戰局之外，藍綠以及竄起的第三勢力都積極搶攻立委票源。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，總統支持度方面，民進黨總統候選人蔡英文以46.6％的支持度領先國民黨總統候選人韓國瑜的24.5％，但在藍綠橘三政黨支持者出現分裂投票的警訊中，又以韓國瑜最危險，表態立委票投國民黨的民眾，僅有72.4%會把總統票投給韓國瑜。

此次的2020大選，選民總共要投三張票，包括「總統票」、立委票，以及一張攸關各政黨不分析立委席次的「政黨票」。根據《ETtoday新聞雲》調查，有56.9％的民眾會根據區域立委候選人所提的政見與形象來投票，有23.1％的民眾則是根據區域立委候選人的推薦政黨來投票。

調查結果也指出，有30.2％民眾會將區域立委候選人的票投給民進黨提名的候選人，28.8％民眾投給國民黨提名的候選人，其他依序為台灣民眾黨11.1%，時代力量6%，親民黨1.7%，綠黨0.8%，新黨0.4%，顯見在區域立委「單一選區」一區選一人的制度下，區域立委主要還是以藍綠對決為主要戰場。

另外，在政黨票方面，民進黨的政黨票支持度為28.8％，國民黨政黨支持度為27.7％，民眾黨政黨支持度12.6％，時代力量6.9％，親民黨、綠黨、新黨的政黨支持度則在3％以下。

值得注意的是，以最新的區域立委支持度與政黨票支持度來看，民進黨目前都處於領先的地位，如果持續下去，是有可能達到此次設定國會力拼過半的目標。

至於民眾是否將總統票、政黨票、區域立委投票集中投向偏好政黨，根據調查結果顯示，總統票投蔡英文+不分區政黨票投民進黨+區域立委票投民進黨的民眾比例為25.9％，總統票投韓國瑜+不分區政黨票投國民黨+區域立委票投國民黨的民眾比例為19.7％，集中投票度方面民進黨勝過國民黨。

▲▼總統票、政黨票、區域立委投票支持度。（圖／ETtoday民調雲製表，下同）



在進一步交叉分析後可以發現，區域立委票投民進黨的民眾中，九成三以上都將總統票投給蔡英文，但是立委票投國民黨的民眾中，僅有72.4%的民眾將票投給韓國瑜，立委票投給親民黨的民眾中則有87.2％的比例會把總統票投給宋楚瑜，顯見分裂投票的警訊在倒數三十天的衝刺階段已經出現，在藍綠橘三方陣營中，國民黨的危機比其他兩黨來得嚴重。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年12月4日至12月8日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2,815份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.85％。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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