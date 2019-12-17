「騙子！」蔡正元跑到「共諜案澳記者」推特　留言怒嗆：你真的很骯髒





▲蔡正元跑到尼克‧麥肯錫推特下怒嗆「騙子」。（圖／翻攝自蔡正元臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，隨後大陸公安公布他的真實身份，竟為詐欺犯，也被其他家澳洲媒體指稱，只是個毫無情報價值的低階情報工作人員。對此，國民黨副秘書長蔡正元跑到澳洲記者尼克.麥肯錫（Nick McKenzie）的推特留言，「你真的是一位很骯髒的記者」。

蔡正元17日在臉書上表示，尼克.麥肯錫在推特上說「truth will win」（真實將獲勝），但尼克 麥肯錫違反所有想得到的新聞倫理標準，捏造一則「王立強賤諜」新聞，行為可鄙到極點，還有臉說「真實將獲勝」。

蔡正元自爆自己不客氣在尼克‧麥肯錫推特下留言，「親愛的尼克：是的，如你所說真實將獲勝，但你是一個騙子，你捏造一則中國間諜王立強的虛假故事，只為了從台灣情報單位要錢，你真的是一位很骯髒的記者，或是你真的不符合記者的職業頭銜，騙子是你很適切的頭銜！」

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