「警察值勤應表明身分」是陳其邁提案！　蔡正元：女警要移送法辦

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午赴外交部抗議，立委陳宜民卻在樓梯上把一名女警往下推。事後陳宜民雖表示歉意，卻責怪該名女警未表明身分，引發爭議。對此，國民黨副秘書長蔡正元8日指出，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分「是行政院副院長陳其邁提案的法律」，「依陳其邁的提案，這個警察要移送法辦。」

對於推女警下樓一事，陳宜民7日凌晨於臉書上澄清，當時見到現場有一位穿著便服、頭戴書寫紐西蘭（New Zealand）便帽的不明人士持手機拍攝，由於近月以來，國民黨參選人員均反應遭不明人士跟監，因此他便立即上前去詢問了解。

陳宜民說，他問對方是哪一個單位？是否可以看一下證件？但該位女性完全不發一語，也並未出示識別證，因此他要求對方離開、不要拍攝，過程中不小心拍掉了帽子，因為對方都不説話，只是站在那邊，所以就拍對方肩膀，請求離開。「過程確實有推擠與情緒，在此對她致上萬分的歉意。」

不過，根據保六總隊曝光的影片中發現，該名女警確實有表明身分。陳宜民先問，「妳是哪個單位？出去，妳是哪個單位？」女警回答，「我是保六的。」陳宜民不放棄，持續怒嗆，「保六？出去，你是負責這邊的警衛嗎？你不是的話，你滾出去！保六？保六離開，保六怎麼會在這邊。」

對此，蔡正元先是批評，以頭戴的New Zealand帽子為由要把陳宜民移送法辦「荒謬至極」，這是警察不該出現的地方，警察變成外交部長的圍事保鑣「公器被私用」，立委和議員抗議警察的阻擾「天公地道」。

接著，蔡正元8日指出，「警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，其所為之職務上行為當然違法，除應立即停止外，人民得拒絕之。」是陳其邁提案的法律。他認為，「警察執勤不穿制服，還戴紐西蘭帽，依陳其邁的提案，這個警察要移送法辦。」

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